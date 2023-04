EU chystá kompenzace za 100 mil. eur pro zemědělce kvůli ukrajinskému obilí

Evropská komise (EK) připravuje kompenzace v celkovém objemu 100 milionů eur (2,34 miliardy Kč) pro zemědělce ze zemí, které sousedí s Ukrajinou. Plánuje také opatření, která by omezila dovoz ukrajinského obilí na unijní trh, uvedl dnes mluvčí komise. Ta omezení dovozu obilí dosud kritizovala a jednostranné kroky některých členských zemí označila za nepřijatelné. Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala kompenzace řeší situaci jen částečně, protože je dostanou jen některé země. Komise by podle něj měla situaci řešit aktivně, například zlepšením kontrol na takzvaných trasách solidarity.



Dovoz ukrajinského obilí v uplynulých dnech zakázaly Polsko, Maďarsko, Slovensko a dnes nově i Bulharsko. Uvažovalo o něm i Rumunsko, které k zákazu ale teď nepřistoupí. Polsko se nicméně v úterý s Ukrajinou dohodlo na odblokování tranzitu ukrajinského obilí přes své území od pátku. Česko zákaz dovozu nechystá.



Mluvčí EK, která dohlíží na obchodní politiku sedmadvacítky, restrikce označil za preventivní opatření, uvedla Reuters. Týkat se mají některých druhů obilí a olejnatých semen, zejména pšenice, kukuřice, slunečnicového semene a řepky.



Levné obilí z Ukrajiny zaplavilo trhy středoevropských zemí, když ho Ukrajina po loňské ruské invazi kvůli zablokovaným černomořským přístavům začala převážet pozemní cestou přes sousední země a EU zároveň uvolnila pravidla jeho prodeje na unijním trhu. Obilí přitom původně mělo směřovat do chudých afrických či blízkovýchodních zemí. Evropští zemědělci pak začali požadovat, aby EU přijala rázná opatření, protože levnější ukrajinské obilí podle nich poškozuje domácí pěstitele.



Očekává se, že místopředseda EK a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis dnes bude jednat o dovozu ukrajinského obilí prostřednictvím videa s ministry obchodu Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny.



Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal uvedl, že dovoz z Ukrajiny se týká kromě obilí také olejnin, drůbežího masa nebo vajec. "Návrh Evropské unie považujeme za prvoplánový, neefektivní a nesouhlasíme s ním," uvedl. Upozornil také, že členské státy mají jenom omezenou možnost situaci samy řešit.



"Maďarsko, Polsko a Slovensko oznámily dokonce zákaz dovozu ukrajinské produkce. Členové Agrární komory České republiky k němu vyzývají také a mluví o protestech po vzoru kolegů ze sousedních zemí," dodal. Komora už dříve také upozorňovala na možná zdravotní rizika u komodit dovážených z Ukrajiny, protože nesplňují stejné standardy jako v EU.