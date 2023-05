Rozbřesk: Naroste počet jestřábů v bankovní radě ČNB?

Kumulace proinflačních faktorů na české scéně v posledních týdnech nebyla vůbec malá:

Za prvé HDP za první kvartál překvapivě vzrostlo (o 0,1 % mezikvartálně) a zdá se, že mělké recesi s téměř “neviditelným” nárůstem nezaměstnanosti je konec.

Za druhé veřejné finance míří podle všech indicií kvůli prudkému nárůstu výdajů do výraznějšího schodku - ten podle posledních čísel překonal na konci dubna 200 mld. korun.

Za třetí mzdová dynamika podle dostupných čísel z průmyslu a stavebnictví i podle našich nowcastů na začátku roku viditelně zrychlila a růst se může blížit dvouciferným hodnotám.

Za čtvrté nehledě na vysoké nominální úrokové sazby se zdá, že počty nově poskytovaných hypoték i jejich objem se začíná stabilizovat.

Za páté inflace sice víceméně zatím odpovídá našim očekáváním i očekáváním ČNB, na druhou stranu některé jádrové položky (pohostinství a hoteliérství, kultura, textil) vykazují zatím o něco výraznější perzistenci, než jsme očekávali. Pomaleji také odeznívá vysoká potravinová inflace. Je tedy spíše riziko, že ČNB bude muset revidovat svůj inflační výhled pro rok 2024 směrem vzhůru.

A za šesté střednědobá inflační očekávání mezi nefinančními podniky podle průzkumu ČNB zůstávají přes lehký pokles stále vysoká (očekávaná inflace za tři roky stále nad 6 %). I když měření inflačních očekávání není příliš přesné, naše rozhovory s klienty naznačují, že střednědobá inflační očekávání v části podnikové sféry mohou být ještě vyšší. A právě na základě svých inflačních očekávání se snaží firmy upravovat své ceníky a současně s jejich vědomím vstupují do mzdových vyjednávání.

Sečteno podtrženo, pro-inflační rizika nejsou vůbec slabá a v tuto chvíli je vyvažuje pouze silnější kurz koruny. Nová prognóza by tak správně měla ukázat na potřebu dalšího růstu úrokových sazeb. To však za předpokladu, že prognóza nebude zatížena výraznějšími expertními úpravami bankovní rady. Poslední komentáře z bankovní rady naznačovaly, že i když obavy některých členů z neukotvenosti inflačních očekávání narůstají, zatím to je spíše argument pro to “nespěchat” s poklesem úrokových sazeb. I tak ovšem není vyloučené, že dnešní debata uvnitř bankovní rady nebude zdaleka tak harmonická a k osamocenému jestřábovi (Tomáš Holub) se teoreticky může přidat nový hlas.



TRHY

Koruna

Česká koruna zpravidla z posledních zasedání ČNB dokázala vytěžit plusové body - bankovní rada udržovala trh v nejistotě ohledně dalšího růstu úrokových sazeb. To však tentokrát může být složitější, protože opakované “šermování” růstem sazeb bez skutečné akce se trhům může okoukat. Pozitivní body podle našeho názoru koruna může dostat v případě výrazně jestřábího komentáře a pokud se uvnitř bankovní rady rozšíří okruh hlasujících pro vyšší sazby.



Eurodolar

Opětovné problémy meších amerických bank včera do značné míry zastínila důležitá evropská a americká data. K těm patřila dubnová inflace v eurozóně (blízko očekávání), úvěrové statistiky z EMU (spíše slabší) a údaje o nově otevřených pracovních pozicích v USA (poklesly o více, než se čekalo). Zveřejněná data měla spíše holubičí charakter, a to jak ve vztahu k Fedu, tak k ECB, a tudíž vytvořila tlak na pokles sazeb na obou stranách Atlantiku. Ten byl však navíc zesílen strachem z vývoje okolo amerických regionálních bank, což se projevilo na dolarové výnosové křivce a v takové situaci se americké měně nemohlo a nemůže dařit.



Dnes budou sice ve hře další důležitá americká data (ADP či ISM ve službách), ale veškerá pozornost bude upřena k večernímu zasedání Fedu. To se přitom bude odehrávat ve stínu pokračujícího odlivu depozit z malých amerických bank, které opět dostávají do hry otázky finanční stability v USA. Nehledě na to i v takové situaci Fed přihodí dalších 25 bazických bodů, ale vzkaz, který vzejde z tiskové konference J. Powella, bude zřejmě spíše holubičí (skrze zpomalující úvěrovou aktivitu a trh práce). Nelze dokonce vyloučit, že Powell bude explicitně komunikovat, že Fed si na této úrovni sazeb (5,00-5,25 %) dá pauzu. Podle našeho názoru bude dnešním zvýšením úroků Fedu dosaženo vrcholu oficiálních sazeb (v USA) v tomto hospodářském cyklu.