Zamrazilová: První snížení sazeb by mohlo přijít v září

Česká národní banka by mohla v září poprvé snížit úrokové sazby, pokud inflace klesne podle očekávání a bude se nadále snižovat. Uvedla to v rozhovoru viceguvernérka banky Eva Zamrazilová. Česká centrální banka, stejně jako ostatní ve střední Evropě, zvyšovala úrokové sazby již od roku 2021 a i nyní by mohla obrátit svou měnovou politiku směrem ke snižování sazeb mezi prvními.

Hlavní úroková sazba banky zůstala od poloviny minulého roku na 7,00%, stalo se tak po 675 bazických bodech zvýšení. Inflace se v březnu snížila na 15,0 % a centrální banka předpokládá zpomalení do jednociferných čísel ve druhé polovině tohoto roku.

Zamrazilová a další členové sedmičlenné rady uvedli, že uvolnění by mohlo být zvažováno pouze tehdy, když se inflace dostane do jednociferných čísel a bude jasně směřovat k cílovému pásmu 1%-3%. “Září bude bohatší na data, takže pokud to půjde správným směrem a budu si dostatečně jistá, že to bude pokračovat i v následujících měsících, pak je (snížení sazby) možné,” řekla Zamrazilová v pondělním rozhovoru.

Zamrazilová uvedla, že před schůzkou 27. září by mělo být k dispozici dostatek dat. Nejbližší zasedání banky je naplánováno na 3. května. Současné nastavení trhu pak předpovídá setrvání sazby na současné úrovni až do začátku snižování, který by měl nastat v příštích šesti měsících.

Zamrazilová uvedla, že koruna, která tento měsíc dosáhla 15letého maxima, pomáhala utahovat politiku a dodala, že i když globální hráči jako Evropská centrální banka své sazby zvyšují a snižují úrokový diferenciál, toto neodůvodňuje další utažení měnové politiky.

Zdroj: Reuters, patria.cz