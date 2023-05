Jan Bureš: Česká ekonomika je venku z recese

Podle předběžného odhadu Česko na začátku roku 2023 vystoupilo z recese - HDP podle dnes zveřejněných čísel vzrostl o 0,1 % mezikvartálně (náš odhad -0,2 %) a meziročně tak poklesl pouze o 0,2 % (náš odhad -0,55 % a odhad ČNB -0,9 %). Pokud to potvrdí i zpřesněné odhady, Česko se nakonec o něco rychleji, než jsme očekávali my (i centrální banka), staví na nohy.



Než však uvidíme detailnější strukturu HDP, je možná předčasné hovořit o výraznějším optimismu. Z komentáře vyplývá, že velkou pozitivní roli mohla sehrát zahraniční poptávka, zatímco ta domácí dál klopýtala. Podle měsíčních dat z maloobchodu se však zdá zřejmé, že spotřeba domácností se začíná stabilizovat. Na to ostatně ukazuje i růst odvětví obchodu nebo pohostinství a hoteliérství. Velmi zajímavou informací pro trh i ČNB bude, jak výrazně zrychlila na začátku roku 2023 dynamika mezd. I když tyto údaje budeme mít bohužel k dispozici až v průběhu června, čísla z průmyslu a stavebnictví ukazují na dynamiku blízkou dvouciferným hodnotám. V takovém prostředí by se spotřeba domácností měla šanci rychleji stabilizovat a jádrová inflace (zejména ve službách) by pravděpodobně vykazovala výraznější setrvačnost.







Na druhou stranu jsou tu pro ekonomiku varovné signály přicházející z evropského průmyslu - nálada a nové objednávky šly v posledních měsících dolů, a to může brát vítr z plachet i českým exportům. Proto v dalších kvartálech nadále očekáváme jen pozvolné oživení a za celý rok prozatím revidujeme dynamiku HDP jen lehce vzhůru na 0,3 % (z 0,2% …dalším důvodem k opatrnosti jsou možné revize předběžného odhadu). Bude však velmi zajímavé sledovat, jakou prognózu představí zítra ČNB po svém květnovém zasedání (únorová počítala letos s poklesem o 0,3 %).