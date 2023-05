Dnes vyjdou data o nezaměstnanosti v dubnu, USA se pomalu blíží dohodě o dluhovém stropu a futures jsou zelené

Úřad práce dnes zveřejní údaje o nezaměstnanosti v dubnu. Zítra zveřejní své výsledky , v pátek . Itálie naznačila, že do konce roku hodlá odstoupit od kontroverzního investičního paktu s Čínou. Americký prezident Joe Biden a republikáni z Kongresu udělali malý, ale hmatatelný pokrok směrem k odvrácení vůbec prvního bankrotu USA. Podle Isabel Schnabel musí Evropská centrální banka udělat více pro to, aby se inflace vrátila zpět k 2% cíli. A futures jsou dnes v zeleném.

Zítra své výsledky za letošní první kvartál oznámí energetika . Odhadujeme, že by v 1. čtvrtletí mohla dosáhnout tržeb 82,7 mld. Kč (+8,8 % r/r). Zároveň očekáváme, že provozní náklady porostou trochu rychleji na 58,4 mld. Kč (+10,3 % r/r). Zároveň daň z mimořádných zisků bude tlačit na čistý zisk a počítáme, že dosáhne 10,1 mld. Kč, což se propíše do poklesu čistého zisku na 12,1 mld. Kč (-54,8 % r/r). Nicméně neočekáváme, že by společnost měnila svůj výhled na celý rok.



Komerční banka zveřejní výsledky v pátek 12. května. Konsensus očekává čistý úrokový výnos 6,83 mld. Kč a čistý zisk 3,25 mld. Kč.

Úřad práce dnes zveřejní údaje o nezaměstnanosti v dubnu. V březnu míra nezaměstnanosti v ČR klesla o dvě desetiny procentního bodu na 3,7 procenta, předtím osm měsíců v řadě rostla nebo stagnovala. Analytici očekávají další snížení nezaměstnanosti, podle nich byla situace na trhu práce ovlivněna pozitivními sezonními vlivy.



Jednání o vládním balíčku ke konsolidaci veřejných financí se blíží ke konci, stále ale zůstávají sporné body. Po více než šestihodinovém jednání to po půlnoci řekli novinářům zástupci koalice. Dohodu očekávají brzy, konkrétní termín ale nechtěli sdělit. Jednání podle nich budou pokračovat i dnes, kdy se schází kabinet na pravidelném zasedání.



Itálie naznačila, že do konce roku hodlá odstoupit od kontroverzního investičního paktu s Čínou. Italská premiérka Giorgia Meloniová během setkání v Římě minulý týden ujistila předsedu americké Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho, že ačkoli nebylo přijato konečné rozhodnutí, její vláda podle přítomných upřednostňuje odchod z masivní čínské Hedvábné stezky. Itálie ji podepsala v roce 2019, kdy byl premiérem Giuseppe Conte, a stala se tak jedinou zemí skupiny G7, která se stala součástí dohody. Pokud Řím z dohody aktivně nevystoupí, bude účast automaticky obnovena v roce 2024.



Americký prezident Joe Biden a republikáni z Kongresu udělali malý, ale hmatatelný pokrok směrem k odvrácení vůbec prvního bankrotu USA. Slíbili jednání o výdajích, které by otevřely dveře možné dohodě. Biden a vůdci Kongresu, včetně předsedy Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho, se mají znovu sejít v pátek. Intenzivnější jednání by mohla alespoň dočasně uklidnit trhy před 1. červnem, kdy by národ mohl podle varování ministryně financí Janet Yellenové vyčerpat své schopnosti dostát všem platebním závazkům.



Podle Isabel Schnabel musí Evropská centrální banka udělat více pro to, aby se inflace vrátila zpět k 2% cíli, přestože teprve čeká na plný dopad opatření, která k dnešnímu dni přijala. Po celkovém navýšení o 375 bazických bodů od loňského léta je vhodné ještě menší zvýšení úrokových sazeb, řekla Schnabel. Čtvrtbodová navýšení umožní, aby výpůjční náklady dosáhly dostatečně restriktivní úrovně, vzhledem k tomu, že „inflace, zejména ta jádrová, zůstává příliš vysoká“. „Úrokové sazby budeme zvyšovat s plným odhodláním, dokud se neobjeví známky toho, že i jádrová inflace trvale klesá."



Britské společnosti stále více spoléhají na krátkodobé pracovníky, když kvůli ekonomické nejistotě zmrazily nábor nových zaměstnanců, ukázal nový průzkum. Podle středeční zprávy KPMG a Konfederace pro nábor a zaměstnanost se v dubnu snížilo najímání stálých zaměstnanců nejprudčeji za více než dva roky. Firmy přitom zaznamenaly nejrychlejší nárůst faktur za dočasné zaměstnance od září. Volných pracovních míst stále přibývá, ale jejich růst zpomaluje. Podniky ve Velké Británii pozastavily nábor zaměstnanců, aby se vyrovnaly s rostoucími náklady a nevalným ekonomickým výhledem. "Tato data ukazují, jak nejistě se nyní mnozí zaměstnavatelé cítí," řekl Neil Carberry, generální ředitel společnosti REC.