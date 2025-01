Kubelková a Procházka hlasovali pro snížení úrokových sazeb, většina rady byla pro jejich zachování

Členové bankovní rady České národní banky Karina Kubelková a Jan Procházka hlasovali na posledním měnovém zasedání pro snížení úrokových sazeb o 0,25 procentního bodu. Zbylých pět členů rady hlasovalo pro ponechání základní úrokové sazby na čtyřech procentech. Vyplývá to ze záznamu jednání, který dnes ČNB zveřejnila. Bankovní rada ČNB 19. prosince po roce přerušila uvolňování měnové politiky.



V rámci diskuse bankovní rady ohledně současného a budoucího nastavení měnové politiky guvernér Aleš Michl upozornil, že jádrová inflace je stále zvýšená a ani na výhledu není bezpečně pod dvěma procenty, přičemž neklesá ani tzv. momentum inflace cen služeb. Z těchto důvodů navrhl Michl proces snižování úrokových sazeb prozatím pozastavit. Mezi členy bankovní rady panovala shoda, že současné nastavení měnové politiky působí i nadále restriktivně.



Podrobnější diskuse bankovní rady se také zaměřila na cenový vývoj, když jako významné proinflační riziko byla opakovaně zmíněna větší než předpokládaná setrvačnost růstu cen služeb. Podle Procházky ceny služeb stále rostou tempem, které je z dlouhodobého hlediska neslučitelné s plněním dvouprocentního inflačního cíle. Tento vývoj je částečně důsledkem doznívání dřívější vysoké inflace a částečně odrazem setrvale rostoucích mezd. Členka rady Eva Zamrazilová považuje za klíčové, do jaké míry budou české domácnosti ochotny vyšší ceny ve službách absorbovat.



Většina členů bankovní rady se rovněž vyjadřovala k vývoji světových cen potravinářských a zemědělských komodit. Z pohledu Kubelkové v tomto případě jde spíše o dočasně zvýšenou rozkolísanost, která krátkodobě zesílí proinflační tlaky v cenách potravin, nikoliv však o dlouhodobý trend vycházející ze strukturálních faktorů. Podle Zamrazilové bude významnou roli hrát to, do jaké míry budou producenti v potravinářském průmyslu promítat vyšší náklady v rámci produkční vertikály do koncových cen.