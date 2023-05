Mayo: Pro Morgan Stanley končí jedna velká éra

Mike Mayo působí jako bankovní analytik ve Securities, je považován za jednoho z nejlepších analytiků ve svém odvětví a na Bloombergu hovořil o amerických bankách a jejich dalším vývoji. Nejdříve ale odpovídal na dotaz týkající se odchodu Jamese Gormana z čela . Mayo se domnívá, že Gorman svou banku zachránil během finanční krize a restrukturalizoval její operace související s kapitálovými trhy. Jeho odchod tak bude znamenat „konec jedné éry“.



Mayo míní, že mohla během roku 2008 padnout, ale toho ji uchránil právě Gorman. Analytik vzpomínal, že před více než deseti lety dal akciím banky doporučení kupovat, setkal se ale s nesouhlasem založeným na argumentech, podle kterých „Gorman nerozumí tomuhle byznysu“, nerozumí dění na kapitálových trzích, je to jen konzultant. Posledních třináct let ale ukázalo, jak úspěšný současný ředitel byl a akcie si vedly velmi dobře.







Mayo tedy Gormana chválí, jeho odchod pak doprovází „závod dvou koní“. O vedení se totiž uchází dva lidé zevnitř firmy. Během následujících 12 měsíců se ukáže, který z nich se stane novým ředitelem. Na otázku týkající se analytik odpověděl, že z této banky nebyl nadšený, protože podle něj nebyla transparentní a její náklady se vymkly kontrole. Nyní ale „dělá hodně správných věcí“ a Jamie Dimon „zřejmě zůstane dalších pět let“.







Bloomberg doplnil diskusi následujícím přehledem ředitelů velkých amerických bank. K tomu ukazuje, jak dlouho již jsou ve své funkci. Nejdéle to je právě u Dimona, který začal na konci roku 2005. Naopak Jane Fraser stojí v čele teprve od roku 2021:



Zdroj: Bloomberg



Na dotaz týkající se celkového počtu amerických bank a vývoje v tomto sektoru Mayo odpověděl, že jich je asi pět tisíc a on souhlasí s názory, podle kterých by toto číslo mělo být nižší. Konkrétně hovořil o poklesu na polovinu během následujících deseti let. Takovému vývoji ale podle experta v posledních patnácti letech stála v cestě regulace, která mnohdy zabránila dohodnutým fúzím menších bank. Místo toho nyní narychlo kupuje , což podle analytika není ten nejlepší způsob celého procesu zmenšování počtu bank.



