JP Morgan zvyšuje výhled čistého úrokového výnosu, akcie přidávají 6 %

Americká banka oznámila své výsledky za první kvartál 2023 v pátek před otevřením trhů v USA. Vklady u společnosti v prvním čtvrtletí oproti konci loňského roku nečekaně vzrostly a firma zvýšila svůj výhled pro letošní čistý úrokový výnos. Akcie společnosti v premarketu prudce vzrostly.

Ke konci března ohlásila banka vklady ve výši 2,38 bilionu dolarů, zatímco o tři měsíce dříve to bylo 2,34 bilionu dolarů. Trhy očekávaly 2,33 mld. Příliv peněz klientů podle společnosti více než kompenzoval odliv v důsledku inflace a klientů hledajících výnosnější alternativy.

Čisté úrokové výnosy dosáhly ve čtvrtletí 20,7 miliardy USD, což představuje 49% skok a překonání očekávání analytiků. zvýšila svůj celoroční výhled čistých úrokových výnosů na zhruba 81 miliard dolarů ze svého odhadu zhruba 73 miliard dolarů na začátku tohoto roku s tím, že existují "významné zdroje nejistoty".

Zisk banky se za tři měsíce do 31. března zvýšil o 52 % na 12,62 miliardy USD, tj. 4,10 USD na akcii. Firma tak překonala očekávání nastavená na 3,38 USD na akcie. Dobré výsledky následují vysoce sledované ukončení činnosti tří amerických bank v rámci nejhorších bankovních otřesů od globální finanční krize v roce 2008.

Tržby divize zaměřené na spotřebitelské a komunitní bankovnictví vzrostly o 80 % na 5,2 miliardy USD. Její aktivity v oblasti investičního bankovnictví na Wall Street byly zatíženy vlažnými trhy pro fúze, akvizice a obchodování s akciemi.

Výsledky banky nabízejí první pohled na to, jak se největším bankám dařilo v bouřlivém čtvrtletí. Konkurenti & Co. a Inc. rovněž podávají zprávy v pátek, zatímco PNC Financial Services Inc. zahajuje výsledky regionálních věřitelů.

"Americká ekonomika je i nadále vcelku zdravá - spotřebitelé stále utrácejí a mají silné rozvahy a podniky jsou v dobré kondici," uvedl v prohlášení generální ředitel Jamie Dimon. "Bouřkové mraky, které jsme sledovali v uplynulém roce, však zůstávají na obzoru a k těmto rizikům se přidávají i otřesy v bankovním sektoru."

Akcie , které do čtvrtka klesly o 3,8 % v letošním roce, v ranním obchodování v New Yorku vzrostly o 6 %.

zvýšil své rezervy na potenciálně špatné úvěry o 1,1 miliardy dolarů. Výsledky rovněž zahrnoval odpis ve výši 868 milionů dolarů za ztráty z investičních cenných papírů.

Dimon ve svém výročním dopise akcionářům na začátku tohoto měsíce napsal, že problémy v bance Silicon Valley, kterou v březnu zabavily regulační orgány, se "skrývají na očích". Předpověděl, že tato epizoda "ještě není u konce", a varoval, že následky budou cítit ještě několik let.