Způsobí konflikt v Súdánu výpadky u léčiv, kosmetiky i potravin? Jde o vývoz arabské gumy

Vývoz arabské gumy ze Súdánu se po vypuknutí konfliktu mezi znepřátelenými vojenskými frakcemi v dubnu zastavil. Arabská guma je důležitou složkou při výrobě léčiv, kosmetiky a potravinářských produktů a Súdán je jejím největším vývozcem. To vyvolává obavy z celosvětového nedostatku této suroviny, uvedla agentura Bloomberg.



Súdán se na celosvětových dodávkách arabské gumy podílí zhruba dvěma třetinami. Guma se používá jako emulgátor, lepidlo nebo pojivo v řadě produktů, od plněných sušenek Pop-Tarts firmy po limonády firmy . Společnost Quality House vyváží tuto stromovou mízu do Německa a její šéf Ibrahím Abubakr uvedl, že více než 50.000 tun, tedy zhruba polovinu roční súdánské produkce, teď kvůli konfliktu nelze vyvézt. Zásoby jsou ve skladech nebo u producentů.



Arabská guma je pryskyřice, která se získává z větví stromů akácie rostoucích v súdánské savaně. Ty se nacházejí ve 12 z celkem 18 států této africké země. Je to přírodní emulgátor spojující látky, které se špatně mísí. Alternativou arabské gumy jsou škroby, ty však nezachovávají tak dobře chuť a jejich použití může zkrátit trvanlivost výrobku.



Většina súdánských skladů se nachází v hlavním městě Chartúm a blízkém městě Omdurmán, dvou ohniscích konfliktu. Navíc arabskou gumu ze států Severní Kurdufán a Modrý Nil není možné poslat na vývoz do Chartúmu nebo přístavu Port Súdán u Rudého moře, protože tranzitní trasy vedou přes oblasti, které jsou sužovány pokračujícími boji.



Súdán zvýšil produkci arabské gumy v rámci snahy o vytvoření alternativních zdrojů příjmů, když se před 12 lety oddělil Jižní Súdán, kde zůstaly tři čtvrtiny rezerv ropy bývalé sloučené země. Význam arabské gumy pro západní trhy dokonce způsobil, že ji Spojené státy vyňaly z obchodního embarga, které bylo na Súdán poprvé uvaleno v roce 1997 kvůli údajné podpoře terorismu.



Hamburské Sdružení pro mezinárodní propagaci gumy v dubnu uvedlo, že se nedomnívá, že dodávky arabské gumy jsou bezprostředně ohroženy, protože podniky mají tendenci udržovat si vysoké zásoby. Mezery v dodávkách by podle sdružení mohli pomoci zaplnit producenti v Čadu a Nigérii.