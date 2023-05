IEA: Investice do solární energie poprvé překonají investice do ropy

Investice do čistých zdrojů energie v letošním roce zvýší náskok nad investicemi do fosilních paliv, investice do solárních projektů pak letos poprvé překonají investice do nové těžby ropy. Ve své dnešní zprávě to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).



Celkově by investice do energetiky letos podle odhadu dosáhnou 2,8 bilionu dolarů (617,4 bilionu USD). Z toho více než 1,7 bilionu USD by mělo směřovat do tzv. čistých technologií, jako jsou obnovitelné zdroje, jaderná energie, elektromobily, tepelná čerpadla či zlepšení účinnosti. Zbytek bude směřovat do ropy, plynu a uhlí.



Roční investice do obnovitelných zdrojů energie od roku 2021 stouply téměř o čtvrtinu ve srovnání s růstem u fosilních paliv o 15 procent. Zhruba 90 procent investic do čisté energie pochází z vyspělých ekonomik a Číny, což ukazuje na globální rozdíly mezi bohatými a chudými zeměmi. Investice do fosilních paliv jsou pak stále dvojnásobné proti úrovni potřebné k dosažení čistých nulových emisí do poloviny století.



"Čistá energie se pohybuje rychle - rychleji, než si mnozí lidé uvědomují," řekl výkonný ředitel IEA Fatih Birol. "Na každý dolar investovaný do fosilních paliv nyní připadá asi 1,7 dolaru investovaného do čisté energie. Před pěti lety byl tento poměr jedna ku jedné."



Investice do solárních projektů mají letos dosáhnout více než jedné miliardy USD denně, za celý rok pak dohromady 380 miliard USD. To udělá ze solární energie skutečnou energetickou velmoc, uvedl analytik institutu Ember Dave Jones. Podle něj se solární energie stává největším nástrojem pro rychlou dekarbonizaci ekonomiky. Ironií však je, že některá z míst, kde je nejvíce slunečných dní, mají nejnižší úroveň investic do solární energie.



Investice do nových dodávek fosilních paliv se letos podle odhadu zvýší o šest procent na 950 miliard USD.



Agentura Reuters upozornila, že IEA letos nezopakovala své výzvy z roku 2021, aby investoři nefinancovali nové projekty dodávek ropy, plynu a uhlí, pokud chce svět do poloviny století dosáhnout nulových čistých emisí. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) uvedla, že výzvy IEA k zastavení investic do ropy podkopávají globální energetickou bezpečnost a růst.