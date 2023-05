Komodity letos míří prudce dolů a na mědi je nejširší contango od roku 1994. Goldmani přesto zůstávají optimističtí

přiznala, že její prognózy výrazného nárůstu cen komodit v letošním roce zatím nevyšly dobře. Tento závěr však spojila s dalším očekáváním velkému růstu, zatímco ceny mědi klesají prudce dolů.



"Býci, stejně jako my, nacházejí útěchu v tom, že poptávka po užití surovin v celém komoditním komplexu nevykazuje známky recese a zároveň investice do nabídky zůstávají v nedohlednu," uvedli analytici, včetně Jeffreyho Currie. "To by ale znamenalo, že jsme se v cenových očekáváních nemýlili."



Ceny komodity se však letos propadly. Ukazatel Bloombergu tento týden klesl téměř o 10 % a dosáhl nejnižší úrovně od roku 2021. Poklesy na energiích i u kovů byly z velké části způsobeny slabším nástupem Číny po Covid Zero, než se očekávalo, a obavami, že USA po agresivním zvyšování sazeb ze strany Fedu s cílem zkrotit inflaci nyní míří k recesi.





"Ceny se i nadále pohybují proti našim prognózám," přiznali analytici ve zprávě z 23. května, přičemž jako pravděpodobné vysvětlení jmenují bezprecedentní uvolnění zásob a jejich umístění na trh. „Jaké je vysvětlení? Je to pravděpodobně největší uvolňování zásob, jaké kdy tento komplex zažil."



Měď kvůli slabé Číně klesá pod 8 000 dolarů



Jednou z komodit, která míří šipkou dolů, je i měď. Podobně jako u dalších komodit se tento kov dostal pod tlak, když řada dat v posledních týdnech ukázala na zpomalení Číny, která spotřebovává přibližně polovinu světové mědi. Na rozdíl od předchozích zpomalení ale Peking tentokrát poptávku po kovech nepodržel tím, že by vynakládal velké výdaje na infrastrukturu nebo nemovitosti.



„Trhy s kovy čelí značným tlakům po neuspokojivých dubnových makrodatech z Číny, která působila jako budíček,“ uvedla . Ve středu navíc přišly z Číny další medvědí zprávy ohledně obav z dluhu místní vlády, který se často používá právě k financování infrastruktury.

Celosvětově je slabá poptávka po mědi evidentní i u zásob londýnské burzy kovů, které se od poloviny dubna téměř zdvojnásobily. U mědi zatím nabídka výrazně předstihuje poptávku a spotová cena mědi se tak na LME obchoduje se slevou 66 dolarů za tunu oproti tříměsíčním futures. To je nejširší contango (kdy se futures obchodují s prémií oproti spotové ceně) od dostupných dat od roku 1994.





Riziko větších dodávek mědi ještě zvyšuje tlak na snižování cen, řekl Jiang Hang, ředitel obchodování ve společnosti Yonggang Resources. "Ceny půjdou ještě níže." A také prudký pokles cen jiných kovů také poškozuje sentiment vůči mědi, dodal. "Pokles u jiných kovů, jako je zinek, dalece překonal očekávání trhu, což vysílá opravdu špatný signál."



Stále optimističtí



Analytici Goldmanů však očekávají, že se komodity vrátí zpět, pokud se obavy z recese ukáží jako nemístné. "Neexistence recese by pravděpodobně vedla k vyšším cenám ropy a komodit a také k vyšším sazbám, na které by akcie pravděpodobně reagovaly špatně," dodali. Nyní předpovídají, že komoditní index S&P GSCI na horizontu 12 měsíců vynese 30,3 %. A měď by se příští rok touto dobou měla vrátit na 10 000 dolarů za tunu, uvedli v poznámce analytici, včetně Nicholase Snowdona.



Zdroj: Bloomberg