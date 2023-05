Spolupráce Fordu s Teslou a Cybertruck čekající, až se nabije F-150

Bývalý ředitel Fordu Mark Fields hovořil na CNBC o nově ohlášené spolupráci mezi touto automobilkou a Teslou. Podle něj jde ze strany Fordu o výhodný krok, protože firma přichází s řadou nových modelů elektromobilů a potřebuje, aby jejich majitelé byli schopni je rychle nabíjet. Právě tomu by měla pomoci zmíněná spolupráce, která umožní přístup k výkonným nabíjecím stanicím Tesly.



Fields míní, že stanice Tesly jsou výkonné, spolehlivé a mají dobré umístění. A zmíněnou spolupráci si na CNBC pochvaloval i Ross Gerber ze společnosti Gerber Kawasaki, která je akcionářem Tesly. I on považuje síť stanic této firmy za velmi kvalitní a lepší, než jsou ty konkurenční. Pro je výhodou přístup k ní a na straně Tesly by zase měla znatelně vzrůst ziskovost této její divize, kterou investor celkově považuje za velice hodnotnou.





Nedávalo by ale ze strany Tesly smysl, pokud by naopak přístup ke svým stanicím odmítl? Fields na tuto otázku odpověděl, že pro Teslu je uvedená spolupráce potvrzení její vedoucí pozice na trhu. Fakticky totiž za ní přišla velká tradiční automobilka s tím, že ona sama nebude investovat do své vlastní sítě, ale namísto toho budou její modely elektromobilů splňovat standardy a specifikace Tesly tak, aby mohly používat její dobíjecí síť.



Tesla nyní také splňuje podmínky vládní podpory pro další expanzi nabíjecí infrastruktury. Za „určitý problém“ tak Fields považuje pouze to, pokud někdo v Cybertrucku bude muset čekat, až si jiný řidič nabije svůj F-150. Gerber následně připomněl, že na počátku chtěla, aby standardy jejích nabíjecích stanic byly používány po celém světě, namísto toho se jich ale nyní používá celá řada. Spolupráce s Fordem představuje v tomto smyslu určitý obrat. A podle investora jsou budoucností rozsáhlé plochy s nabíjecími stanicemi podobné tomu, co vybudovala v Santa Monice, tedy ploše s asi 150 stanicemi.



Pokud by tudíž docházelo k dalšímu budování nabíjecí infrastruktury, nebyl by podle investora problém ani zmíněný Cybertruck čekající na F-150. A taková expanze by samozřejmě pomohla celkovému růstu prodejů elektromobilů. CNBC na závěr přinesla porovnání vývoje cen akcií obou automobilek za poslední rok. ztrácí téměř 20 %, necelá 3 %:







Zdroj: CNBC