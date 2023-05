Míra inflace ve Francii v květnu klesla na šest procent a je nejníže za rok

Míra inflace ve Francii v květnu podle předběžných údajů zpomalila na šest procent z dubnové hodnoty 6,9 procenta. Uvedl to dnes francouzský statistický úřad INSEE, který se opírá o data harmonizovaná s metodikou výpočtu v EU. Inflace je tak ve Francii nejnižší od loňského května. Statistici také potvrdili mezičtvrtletní růst hrubého domácího produktu (HDP) za první čtvrtletí na 0,2 procenta.



Vývoj inflace je pro analytiky překvapivý. Se zmírněním inflace sice počítali, v anketě agentury Reuters ale v průměru očekávali, že inflace klesne pouze na 6,4 procenta.



Za nižší inflací jsou zejména energie a potraviny, kde cenový růst výrazně zpomalil. V meziměsíčním pohledu spotřebitelské ceny dokonce o 0,1 procenta klesly, zatímco analytici očekávali růst, a to o 0,3 procenta. V dubnu růst cen za měsíc dosáhl 0,7 procenta.



Výraznější pokles inflace dává za pravdu těm hlasům v Evropské centrální bance (ECB), které tvrdí, že cyklus zvyšování úrokových sazeb může brzy skončit. ECB zvyšováním úroků bojuje právě proti vysoké inflaci, její inflační cíl je na dvou procentech, kam chce míru inflace v eurozóně vrátit co nejrychleji. V dubnu byla míra inflace v eurozóně na sedmi procentech. Základní úroková sazba v eurozóně je teď na 3,75 procenta.



Pokud by se brala v úvahu národní metodika, pak míra inflace ve Francii v květnu klesla ještě více, a to na 5,1 z dubnové hodnoty 5,9 procenta. Meziměsíčně se pak spotřebitelské ceny podle francouzské metodiky výpočtu o 0,1 procenta snížily, zatímco v dubnu o 0,6 procenta vzrostly. Analytici růst předpovídali i na květen, a to o 0,3 procenta.



Míra inflace u energií klesla na dvě procenta, zatímco ještě v dubnu činila 6,8 procenta. Inflace u cen potravin pak zpomalila na 14,1 z dubnové hodnoty 15 procent.



Ceny potravin se ve Francii prudce zvýšily, když se producenti a maloobchodní prodejci v březnu při každoročním jednání o cenách dohodli na průměrném zvýšení o deset procent. Po nátlaku vlády se ale k jednání o cenách později vrátili.



Příznivá data o vývoji inflace ve Francii přicházejí po květnovém poklesu inflace ve Španělsku. I ten byl výraznější, než se očekávalo. Regionální údaje naznačují podobný ústup inflace i v Německu, zprávu o květnovém vývoji inflace v eurozóně zveřejní statistický úřad Eurostat ve čtvrtek.



V konečné zprávě pak francouzští statistici dnes uvedli, že francouzská ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla proti předchozím třem měsícům o 0,2 procenta. To je v souladu s předběžnými odhady a znamená to zlepšení proti čtvrtému čtvrtletí, kdy ekonomika stagnovala. Meziročně tempo růstu zrychlilo na 0,8 z 0,5 procenta v závěru loňského roku. Francie má druhou největší ekonomiku v eurozóně.