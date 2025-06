Rozbřesk: Dražší potraviny na obzoru a koruna ignoruje Blízký východ

Ceny výrobců přinesly i v květnu smíšené výsledky. Zatímco v průmyslu pokračuje deflace, ceny v zemědělství nadále rostou dvouciferným tempem, což dává tušit další tlak na zdražování potravin. Lehce vyšší je oproti dubnu i meziroční dynamika cen ve službách a stavebnictví.



Začněme průmyslem, kde v meziměsíčním i meziročním srovnání klesají ceny již od února. Průmyslová deflace je na jedné straně odrazem slabé poptávky, na straně druhé reflektuje levnější energie, ať již jde o ropné destiláty, plyn nebo elektřinu. Právě u ropy je ale rizikem opětovný nárůst cen v souvislosti s izraelsko-íránským konfliktem, pokud by došlo k další eskalaci napětí. Za současné ceny ropy Brent lehce nad 70 dolarů za barel by dopad do průmyslových cen nebyl nikterak dramatický.



K meziročnímu zdražování naopak nadále dochází u zemědělských výrobců, a to stejným tempem jako v dubnu 15,7 %. Svižně rostou ceny jak v rostlinné, tak i živočišné výrobě. Ceny potravinářů pak v květnu zrychlily z 2,7 % na 3,2 %, nejrychleji od července 2023. Co to znamená? Vyšší ceny ve výrobní vertikále budou velmi pravděpodobně tlačit na zdražování potravin na pultech i v nejbližších měsících.



Máme ale za to, že následně by se měl začít růst cen potravin zmírňovat vzhledem k vysoké srovnávací základně minulého roku. Jedno povzbuzení navíc přinesla i květnová čísla – v meziměsíčním srovnání klesly ceny v zemědělství o 1,5 %.



Právě potravinová inflace zůstává na radaru ČNB, především kvůli její kolísavosti, která může ovlivňovat vnímanou inflaci (a následně i inflačních očekávání) mezi spotřebiteli. Ještě ostřeji však centrální banka sleduje vývoj v segmentu služeb, kde zůstávají cenové tlaky setrvačné. To ostatně potvrdila i data za květen – meziroční dynamika zrychlila ze 4 % na 4,4 %, což je znatelně více než v předpandemických časech.



Předpokládáme, že právě vyšší inflace ve službách v kombinaci s růstem imputovaného nájemného (ceny nemovitostí, stavebních prací a materiálu) jsou nyní hlavními argumenty ve prospěch delší stability úrokových sazeb na úrovni 3,5 %.





*** TRHY ***



Koruna

Druhořadá data v podobě cen průmyslových výrobců nechala korunu zcela v klidu, ostatně stejně jako signály mírné deeskalace napětí v konfliktu mezi Izraelem a Íránem. Česká koruna tak nadále okupuje úroveň 24,80 EUR/CZK a vyhlíží nové impulsy. Těmi ale zřejmě nebudou domácí data vzhledem k prázdnému kalendáři, ale opět vývoj na hlavních trzích, přičemž zvláště koruna zůstává citlivá na pohyby eurodolaru.



Eurodolar

Averze k riziku v průběhu včerejší seance klesala, což odrážedlo i jistý pokles napětí na Blízkém východě. Eurodolar se tak v průběhu seance dostal až k úrovni 1,16, přičemž k tomu přispěla i slabá americká data (podnikatelská nálada z New Yorku). Euru rovněž prospěla relativně neutrální rétorika z ECB, kterou slyšíme v poslední době stále častěji.

Geopolitická situace zůstane i na pozadí dnešního obchodování, ale tentokrát by mohla být pro trh zajímavá i příchozí data, a to konkrétně americké maloobchodní tržby a průmyslová výroba. Půjde v podstatě o poslední důležitá data před zítřejším zasedáním Fedu.