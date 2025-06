Ropa reaguje na nejistotu ohledně Trumpova angažmá na Blízkém východě

Zatímco úvod týdne přinesl uklidnění kolem situace na Blízkém východě, dnes naopak roste nervozita, že nás konflikt ještě může nepříjemně překvapit. Z našeho pohledu se investoři obávají hlavně toho, že se do celé záležitosti více vloží americký prezident. Jeho prohlášení totiž tradičně vnášejí do situace zmatek. Trump nejprve mluvil o tom, že Írán se chce dohodnout, pár hodin nato ale vyzval k evakuaci Teheránu s tím, že Írán nesmí získat jaderné zbraně.

Stále platí, že největší hrozbou pro trhy je zablokování toku ropy z Perského zálivu. Platí také to, že takový krok nevypadá pro Írán výhodně. Pokud by ale Trump zavelel k útoku na íránský režim a zahnal ho do kouta, podstatně by stouplo riziko, že se Írán o zablokování Hormuzského průlivu pokusí, jakkoli tuto kartu nyní vytahovat nechce. Nadále jsme ale optimisty, neboť Trump své názory dokáže rychle měnit, vstupovat do války určitě nechce a vyhovuje mu, když si to s Íránem "odpracuje" Izrael.

Reakce ropného trhu není nijak dramatická, ceny mírně rostou. Akcie v Evropě nejprve citelně klesaly, následně ztráty odmazávaly do řádu desetin procenta. V jen velmi lehkých ztrátách se pohybuje také Wall Street. Změny na dluhopisových trzích jsou mírné, přičemž americké výnosy lehce klesají, zatímco ty evropské mírně rostou. Eurodolar se odpoledne drží u 1,1520 bez velkého pohybu. Zlato lehce klesá i přes opětovný nárůst nejistoty.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8098 0.0233 24.8417 24.7836 CZK/USD 21.5200 0.3240 21.5565 21.4230 HUF/EUR 403.5165 0.2502 403.9153 401.8969 PLN/EUR 4.2750 0.0889 4.2815 4.2683

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2842 -0.2176 8.3181 8.2696 JPY/EUR 167.3050 -0.0063 167.6081 166.9923 JPY/USD 145.1155 0.2646 145.2800 144.4140

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8530 0.1638 0.8538 0.8512 CHF/EUR 0.9398 -0.0845 0.9418 0.9385 NOK/EUR 11.4161 -0.3761 11.4650 11.4056 SEK/EUR 10.9551 -0.1513 10.9765 10.9237 USD/EUR 1.1530 -0.2699 1.1578 1.1511

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5364 0.2774 1.5373 1.5281 CAD/USD 1.3591 0.1444 1.3601 1.3557