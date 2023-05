Propady na komoditních trzích naznažčují zabydlování dezinflace

Ceny některých nejdůležitějších světových produktů, od mědi přes pšenici až po zemní plyn, se propadají a přinášejí dlouho očekávanou úlevu spotřebitelům, kteří byli v loňském roce postiženi prudkým růstem cen. Komoditní krize, kterou rozpoutala ruská invaze na Ukrajinu, prudce otočila, přičemž ukazatel agentury Bloomberg klesl od začátku roku o více než 10 % na nejnižší hodnotu od roku 2021. Hnací silou dezinflačního trendu je světová ekonomika koketující s recesí, propad evropského průmyslu a slabší než očekávané ozdravování Číny po ukončení proticovidových opatření.

Pro domácnosti a podniky se již začínají projevovat přínosy v podobě poklesu celkové míry inflace, což snižuje tlak na centrální banky, aby nadále agresivně utahovaly měnovou politiku. Přesto se ukazuje, že některé ceny jsou vytrvalejší. Existuje tak nejistota ohledně toho, jak dlouho budou dezinflační tlaky trvat, což omezuje rozsah zmírnění tlaků na životní náklady. "Zdá se, že pokles cen komodit odráží zadrhávající se oživení Číny, hrozící recesi v USA a destrukci na straně nabídky v Evropě," uvedl Carsten Brzeski, ředitel divize makroekonomiky ve společnosti ING. "Je skutečně možné, že se inflace změní v dočasnou dezinflaci."

Ceny energií byly v popředí letošního propadu komodit, zejména v Evropě, kde se futures na zemní plyn propadly přibližně o dvě třetiny poté, co loni v létě vystřelily na rekordní hodnoty. Dokonce i ropa a její deriváty zlevnily, a to navzdory dohodě producentských zemí o omezení těžby ropy. Ceny nafty ve Spojených státech klesly o více než 30 % od svého maxima v roce 2022, což přineslo úlevu dopravě, zemědělcům a spotřebitelům v největší světové ekonomice.

Ve Španělsku inflace v květnu zpomalila více, než se očekávalo, protože klesly náklady na pohonné hmoty a zmírnil se růst cen potravin. Očekává se, že růst cen v eurozóně, který bude zveřejněn ve čtvrtek, rovněž výrazně ochladil. Velkou otázkou je, o kolik tyto ukazatele ještě oslabí, než dosáhnou rovnováhy. I když náklady na suroviny klesají, ostatní vstupy, zejména mzdy, mohou tuto trajektorii následovat mnohem pomaleji. Zatím se však zdá, že ceny vstupů směřují převážně dolů. Kromě toho se začaly zmírňovat i narušení dodavatelských řetězců, které zasáhly velkou část světové ekonomiky. Sazby za kontejnerovou přepravu se tak propadly.

V Číně slábnoucí postkovidové oživení omezuje cenové tlaky na kovy. Nikl se letos propadl o 30 % a zinek o více než 20 %. V posledních několika týdnech klesla také měď. "Oživení v Číně proběhlo mnohem více ve službách než v průmyslu, což mělo výrazný dopad na průmyslové kovy," řekla Rebecca Babinová, vedoucí tradingu s energiemi ve společnosti CIBC Private Wealth. "Dochází také k rozsáhlému odlivu investičních dolarů od komodit v důsledku vyšších sazeb a nejistoty ohledně globálního růstu," dodala

Úporně vysoké účty za potraviny jsou pro spotřebitele v mnoha částech světa stále velkou zátěží pro rozpočty domácností, ale objevují se náznaky, že by inflace potravin mohla také ztratit na dynamice. Futures na pšenici klesly oproti loňskému rekordnímu maximu o více než polovinu. Rusko a Evropská unie, dva největší dodavatelé komodity, očekávají v roce 2023 bohatou úrodu, která by měla zmírnit výpadky způsobené válkou na Ukrajině. Brazílie pak sklízí největší úrodu kukuřice a sóji v historii, což zmírní náklady na krmivo pro kuřata a prasata. A ceny rostlinného oleje prudce klesly.

Jak se to nakonec promítne do maloobchodních cen, je méně jednoznačné, vzhledem k tomu, že zemědělské komodity jsou jen jednou z jejich částí. Důležitou roli hrají také náklady na dopravu, pracovní sílu a další náklady, většina spotřebitelských společností navíc nakupuje zásoby na několik měsíců dopředu. "Očekával bych, že ceny potravin v příštích šesti měsících klesnou, to je určitě prognóza zde v USA," řekl Joseph Glauber, vedoucí pracovník Mezinárodního institutu pro výzkum potravinové politiky se sídlem ve Washingtonu. "Všechny náznaky na straně komodit stále poukazují k tomu, že s novou sklizní budou ceny do konce roku podstatně nižší. Jen chvíli potrvá, než se to projeví na inflaci na spotřebitelské úrovni."

Přesto je ještě příliš brzy na to hovořit o konci krize životních nákladů, zejména proto, že inflace může klesat pomaleji, než by naznačovaly ceny komodit. Banka nadále očekává, že ceny komodit se vrátí zpět, pokud se ukáže, že obavy z recese nejsou na místě. Je také otázkou, zda společnosti přenesou nižší náklady směrem ke koncovým zákazníkům. Maloobchodníci se brání snižování cen, když už je jednou zvýšili, a obvykle čekají, až se objeví známky toho, že změna bude dlouhodobá.

Objevují se také obvinění z takzvané "greedflation" - kdy podniky využívají výhod a zvyšují ceny o více, než jsou náklady – i když někteří zpochybňují, zda to skutečně zvyšuje míru inflace. Kromě toho jsou ceny mnoha klíčových komodit stále výrazně nad úrovní před ruskou invazí na Ukrajinu. U některých není jasné, jak moc ještě klesnou a jak moc takové pohyby vyvolají další ztráty inflační dynamiky.

"Proces dezinflace je stejně jako všechno ostatní velmi nerovnoměrný," řekl Tom Halverson, výkonný ředitel CoBank, která spolupracuje se zemědělskými podniky po celých Spojených státech. "Ceny jsou vždy lepivější při cestě dolů než nahoru, cesta trvá to mnohem déle a je mnohem těžší inflaci vytlačit, dodává Halverson"

Zdroj: Bloomberg