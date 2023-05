Rozbřesk: Česká ekonomika na hraně recese

Tuzemská ekonomika na začátku tohoto roku stagnovala. Tak hovoří zpřesněný odhad HDP za první kvartál, u kterého došlo k revizi růstu o desetinku procentního bodu dolů na 0 % mezikvartálně (-0,4 % meziročně). Výsledek tak skončil lehce za naším odhadem i za jarní prognózou ČNB, která předpokládala růst o 0,1 % mezikvartálně. Celkově se česká ekonomika nadále pohybuje na hraně recese, přičemž v porovnání s okolními ekonomikami stále zaostává – jako jediná společně se Španělskem se ještě nedokázala vrátit ani na před-pandemickou úroveň HDP z konce roku 2019.



Z pohledu centrální banky lze včerejší výsledek HDP hodnotit jako lehce holubičí. A to nejen kvůli revizi HDP směrem dolů, ale i kvůli jeho struktuře. Za slabým výkonem hospodářství na začátku roku stojí opětovně domácí poptávka. Spotřeba domácností sice padá o něco pomaleji, než čekala centrální banka, ale daleko výrazněji propadly investice podniků a také zásoby. Růstu ekonomiky naopak dále pomáhal zahraniční obchod, ale ani zde není pohled do struktury nijak zvlášť povzbudivý. Dynamika exportů totiž citelně zpomalila a pozitivní příspěvek zahraničního obchodu byl dán do značné míry překvapivým propadem dovozů, jenž odrážel slabou domácí poptávku.



Při pohledu do budoucna se navíc směrem k zahraničnímu obchodu vrší negativní signály. Nálada a nové objednávky jdou v evropském průmyslu v posledních měsících dolů a to může vzít vítr z plachet i českým exportérům. Ti ostatně zmiňují jako největší překážku vlastní expanze právě nedostatečnou poptávku. V kombinaci se stále relativně slabou spotřebou domácností proto v nejbližších čtvrtletích očekáváme jen pozvolné oživení české ekonomiky. Celoroční růst předpokládáme na úrovni 0,3 %, lehce pod odhadem centrální banky (0,5 %).



Z pohledu červnového zasedání ČNB bude klíčovou informací pro centrální bankéře dynamika mezd za první kvartál (5.6.). Čísla z průmyslu a stavebnictví ukazují na zrychlení mzdové dynamiky, která ale pro většinu bankovní rady podle nás nakonec bude spíš argumentem držet sazby na vyšších úrovních delší dobu. Včerejší lehce horší výsledek HDP může v debatě nakonec rovněž sehrát svoji roli.





*** TRHY ***



Koruna

Nuda na koruně pokračuje i v tomto týdnu a česká měna se tak zatvrzele drží v těsné blízkosti 23,70 EUR/CZK. Žádný vzruch nevnesl na trh ani zpřesněný odhad růstu tuzemské ekonomiky za první kvartál, který vyzněl mírně holubičím způsobem (viz úvodník). Podobně šlo číst i včerejší rozhovor Evy Zamrazilové pro Radiožurnál. Z pohledu viceguvernerky je nový fiskální balíček spíše důvodem, proč už dále sazby nezvyšovat. Zároveň E. Zamrazilová zopakovala riziko v podobě nad očekávání rychlého růstu mezd, byť sama již vidí velmi utlumenou ekonomiku a klesající dynamiku inflace.



Eurodolar

Zatímco inflace v eurozóně klesá, tak jestřábi z Fedu zdá se mají jasno a chtěli by zvýšení sazeb (včera L. Mesterová z Fedu uvedla, že dohoda o navýšení dluhového stropu odstraňuje nejistotu a tak není důvod odkládat další zvýšení úroků). Taková kombinace samozřejmě eurodolaru nepomáhá a tak se již dostal pod hladinu 1,07.

Dnes se dostávají do hry další velmi důležitá data, která mohou pohnout měnovým párem oběma směry. Jednak to budou další květnová inflační čísla z eurozóny (Francie, Itálie, Německo) a jednak americká data za počty otevřených pracovních pozic v USA. V obou případech je rizikem, že data zatlačí eurodolar ještě níže.