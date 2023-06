Rozbřesk: Česko opouští recesi jako “princezna Koloběžka první”

Česká ekonomika jako by připomínala známou “princeznu Koloběžku” z pohádky Jana Wericha – ustrojená neustrojená, obutá neobutá, učesaná neučesaná… Na jednu stranu opouští pomalu ale jistě spotřebitelskou recesi a zdá se, že domácnostem se díky napjatému trhu práce a rychlému nominálnímu růstu mezd blýská na lepší časy. Na druhé straně se však stahují nová mračna nad zahraničním obchodem a investicemi - dvěma pozitivními motory českého hospodářství posledních kvartálů. Zatím věříme, že půjde spíše o dočasnou oblačnost. I tak ale bude mít za následek, že oživení v druhé polovině roku bude nevýrazné a za celý rok 2023 bude české hospodářství v zásadě stagnovat.



O horšících se vyhlídkách pro zahraniční obchod jsme již několikrát psali - ukazují na ně domácí i zahraniční předstihové ukazatele. Indexy nákupních manažerů v průmyslu v Česku i v Německu v květnu potvrdily další zhoršení zahraniční poptávky, které odráží na jedné straně globální efekt vysokých cen, na straně druhé celkově slabší globální poptávku po zboží s koncem pandemie COVID19. I podle PMI však výrobní inflace začíná postupně odeznívat, což by mělo časem pomoci zahraniční poptávku stabilizovat.

Pokud se jedná o investice, tak jejich vývoj v Česku zaostal za našim očekáváním již v prvním kvartále 2023. Investice mezikvartálně reálně poklesly zhruba o 1,7 %, a to zejména kvůli investicím do budov. Ty jsou slabé v důsledku zamrzlého realitního trhu i vyšších nákladů na financování a v dohledné době pravděpodobně nelze čekat rychlý obrat k lepšímu. Na druhé straně pozitivní zprávou je, že řada dalších klíčových investic - například do strojů, ICT nebo do vozových parků dál rostla. Celková hrubá tvorba kapitálu ovšem poklesla na začátku roku ještě výrazněji než samotné investice (o více než 8 %), a to především kvůli výrazné redukci podnikových zásob. Tady se opět jedná o dědictví pandemie COVID 19, která vedla nejen v Česku k výraznému nárůstu “bezpečnostních zásob” - jejich tvorba přispívala v roce 2021 k dynamice HDP až 6procentními body a jejich současná redukce naopak začíná z dynamiky HDP rychle ukusovat. Dobrou zprávou opět je, že “bolehlav” z normalizace zásob bude na českou ekonomiku dopadat pouze dočasně.





*** TRHY ***



Koruna

Silná čísla z amerického trhu práce a vyšší americké sazby nejsou pro korunu nakonec úplně povzbudivé - česká měna se drží v okolí 23,70 EUR/CZK. Pokud dnešní mzdová dynamika za první kvartál skončí v blízkosti 10 % (lehce nad prognózou ČNB), může to teoreticky koruně lehce pomoci. Budou to totiž právě dnešní mzdy, které napoví, jak “vážná” debata se v červnu povede ohledně dalšího růstu úrokových sazeb.



Eurodolar

Silná data z amerického trhu práce sice přinesla růst delších dolarových sazeb, avšak již nedokázala nepřeklopit debatu ve prospěch červnového zvýšení sazeb Fedu. Eurodolar tím pádem vyčkává i nadále u úrovně 1,07.

Tento týden bude z pohledu dat i komunikace centrálních bankéřů daleko méně zajímavý. V podstatě nejdůležitější americké makro-číslo se dozvíme dnes odpoledne a bude jím nálada v americkém sektoru služeb (index ISM).



Akcie

Technologie vedou letošní rally ve velkém stylu. Pomyslnou vadou na kráse však stále může být skutečnost, že za růstem v indexu S&P 500 stojí pouhých 7 titulů v čele s Microsoftem a Nvidií. Významné zisky v pátek zaznamenaly cyklická i necyklická spotřeba – rostly např. akcie Tesly, GM nebo Ford, nebo akcie retailových obchodníků (Macys, Kohls). Dařilo se bankám, díky rostoucí ceně ropy (+3 %) i energetickým titulům, farmaciím i průmyslovým titulům. Výjimkou byly akcie operátorů A&T (-4 %), Verizon (-3,5 %) nebo T-Mobile (-7,5 %). Amazon podle serveru Bloomberg údajně plánuje spojit síly s firmou Dish Network. Akcie Dish poskočily o 16 výš, akcie Amazon si připsaly přes 1% zisků. Wall Street závěr: Dow Jones +2,12 %, S&P 500 +1,45 %, Nasdaq Composite +1,07 %.