Blinder: Inflace klesá, trh práce je silný, takhle to může jít dál a dál

Alan Blinder byl mimo jiné ve vedení americké centrální banky, v rozhovoru na CNBC hovořil o svém pohledu na další vývoj monetární politiky v USA. Podle něj je z určitého pohledu ekonomická situace dobrá, protože inflace klesá a trh práce zůstává silný. Fed by sice byl radši, kdyby inflace klesala rychleji, ovšem její pohyb směrem dolů doprovázený silným trhem práce znamená, že „takhle to může jít donekonečna“.



Blinder hovořil o tom, že dříve mohly panovat pevné názory na to, kam až se musí zvednout nezaměstnanost, aby začala klesat inflace. Již nějaký čas se ale ukazuje, že inflace může klesat i přes velmi nízkou nezaměstnanost. Podle ekonoma to tedy znamená, že i názory ve vedení Fedu by měly být v této oblasti již méně pevné.





Na CNBC připomněli, že během bankovní krize se hovořilo o tom, že nižší úvěrová nabídka bude sama o sobě působit jako brzda ekonomiky. Navíc inverze výnosové křivky indikuje blížící se recesi a Fed by tedy podle této logiky již nemusel utahovat svou politiku. Blinder se ovšem domnívá, že ekonomický výhled je nyní „méně zamračený“ než před časem. Klíčová je tedy podle něj otázka, zda může inflace dále klesat i v situaci pokračujícího silného trhu práce. „Doposud byla odpověď kladná.“



Hostem na CNBC byl i další známý ekonom a bývalý člen vedení Fedu Frederic Mishkin. Ten řekl, že jádrová inflace se stále drží „tvrdohlavě vysoko“ a pohybuje se znatelně nad inflačním cílem. Celková inflace, která zahrnuje i vývoj cen energií a potravin, sice klesá, ale to podle ekonoma moc neříká o tom, jaký je základní trend ve vývoji inflace. Ekonomika je také stále silná, což ukazují data z trhu práce, a podle Mishkina by tak Fed měl dál zvedat sazby.





Ekonom ale také chápe úvahy, podle kterých by Fed měl se zvedáním přestat a sledovat další vývoj. On sám se však kloní ke zmíněnému dalšímu zvedání sazeb. Pro jeho ukončení by mohla hovořit například krize v bankovním sektoru, která se ale podle něj nekoná. Mishkin k tomu připomněl, že Fed sice v minulém roce začal prudce zvedat sazby, ale ještě dlouho se celkově pohyboval v oblasti uvolněné monetární politiky. Jinak řečeno, samotný růst sazeb ještě neznamenal, že politika je již utažená, ekonomiku brzdí a snižuje inflaci.



Zdroj: CNBC