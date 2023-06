Ekonomika eurozóny v prvním čtvrtletí klesla o 0,1 procenta, je v recesi

Ekonomika eurozóny se v prvním čtvrtletí propadla do recese. Hrubý domácí produkt (HDP) se ve srovnání s předchozím čtvrtletím snížil o 0,1 procenta, stejným tempem jako v předchozím kvartálu. Ve zpřesněné zprávě to dnes uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Minulý měsíc přitom statistici s odkazem na předběžná čísla uváděli, že ekonomika eurozóny o 0,1 procenta vzrostla.



Ekonomika celé Evropské unie za leden až březen vykázala růst o 0,1 procenta. To je o 0,1 procentního bodu méně, než Eurostat uváděl v předběžné zprávě minulý měsíc. EU se tak podařilo vyhnout recesi, v posledním čtvrtletí loňského roku totiž klesla o 0,2 procenta.



Recese se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí mezičtvrtletního ekonomického poklesu za sebou. Meziročně se HDP v EU i v eurozóně v prvním letošním čtvrtletí zvýšil o jedno procento.



Z jednotlivých zemí nejvyšší růst zaznamenalo Polsko, kde ekonomika ve srovnání s předchozím čtvrtletím stoupla o 3,8 procenta. HDP Lucemburska se zvýšil o dvě procenta. Naopak nejvýraznější pokles registruje Irsko, a to o 4,6 procenta, a Litva o 2,1 procenta. Česká ekonomika zaznamenala po revizi nulový růst, v předběžné zprávě přitom Eurostat hovořil o růstu o 0,1 procenta.



K revizi směrem dolů zřejmě nejvíce přispělo Německo, které je největší ekonomikou v Evropě. Podle zpřesněných údajů se tam HDP ve srovnání s předchozími třemi měsíci snížil o 0,3 procenta, zatímco původně statistici uváděli, že růst v prvním čtvrtletí stagnoval.



Proti čtvrtému čtvrtletí 2019, tedy proti době před vypuknutím pandemie nemoci covid-19, byl podle sezonně očištěných údajů HDP v eurozóně vyšší o 2,2 procenta a v EU o 2,9 procenta.