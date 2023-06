Energetická krize ještě není zažehnána, varuje německý regulátor

Energetická krize v Německu ještě neskončila, řekl dnes mediální společnosti Funke šéf německého úřadu Bundesnetzagentur Klaus Müller. Očekává nicméně, že zásobníky plynu v zemi budou do konce léta plné. Bundesnetzagentur má na starosti regulaci energetických sítí.



Müller uvedl, že loni se po invazi ruských vojsk na Ukrajinu v krátké době podařilo dosáhnout řady úspěchů v diverzifikaci dodávek a snížení závislosti Německa na ruském plynu. "Pokud se týká naplnění zásobníků, jsme teď na jiné úrovni než loni. Největším faktorem však zůstává počasí," řekl Müller. "Energetická krize ještě neskončila."



Pokud by v Evropě nastala chladná zima, Německo by mohlo těžit z opatření přijatých kvůli úsporám energie. Müller také vyzval spotřebitele, aby si na domech provedli úpravy tak, aby šetřili energií, například využitím izolace nebo účinnějších topných systémů.



Müller také očekává, že se zemi podaří do konce léta naplnit zásobníky plynem. "Pokud vše půjde dobře, budeme mít koncem léta zásobníky plné," prohlásil.



Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela ve středu uvedl, že tuzemské zásobníky plynu jsou v současnosti naplněny z více než 70 procent, je v nich přes 2,5 miliardy metrů krychlových plynu. Nynější zásoby jsou tak několikanásobně vyšší než ve stejném období před rokem a aktuální tempo jejich naplňování je podle Síkely dostatečné k tomu, aby se zásobníky před zimou úplně naplnily.