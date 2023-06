Rozbřesk: Slabý maloobchod dále brzdí českou ekonomiku

Tuzemští spotřebitelé zůstávají nadále pod enormním tlakem vysoké inflace. Tak hovoří včera zveřejněná čísla za dubnový maloobchod, která navázala na trend posledních měsíců. Tržby v maloobchodě se meziměsíčně snížily o 0,3 %, což v meziročním srovnání znamená propad o 9,5 %. Vypovídající je i skutečnost, že oproti roku 2019 utratí spotřebitelé za nákupy zboží o 21 % více, domů si toho však odnesou (v reálném vyjádření) o 6 % méně.



K poklesu tržeb dochází nadále napříč jednotlivými kategoriemi. Není až tak překvapivé, že se v současných podmínkách nedaří zbytnému zboží, za pozornost však stojí silný pokles tržeb u nezbytného zboží, především potravin. Jejich spotřeba je oproti roku 2019 reálně nižší o více než 11 %, což dokumentuje, jak tíživá je situace některých domácností a jak slabá je aktuálně celková spotřebitelská poptávka.



Na druhé straně, přestože jsme ohledně dalšího vývoje opatrní, vidíme jisté signály stabilizace spotřeby domácností. Za prvé, zrychlující mzdová dynamika v kombinaci s klesající inflací bude tlumit propad reálných mezd, jejichž vývoj by se ke konci roku mohl dostat ze záporných hodnot. Za druhé, indikátory důvěry mezi domácnostmi v posledních měsících naznačují, že to nejhorší z pohledu spotřebitelské deprese je již za námi, což otevírá prostor pro vyšší konzumní apetit ve srovnání s aktuální velmi nízkou úrovní.



Kombinace slabších dubnových čísel za maloobchod i průmysl nicméně znamená, že tuzemská ekonomika vstoupila do druhého čtvrtletí nepřesvědčivě. Náš nowcast aktuálně ukazuje na lehký mezikvartální pokles dynamiky HDP (-0,1 %) v tomto čtvrtletí, což by znamenalo posun pozvolného oživení české ekonomiky až do druhé poloviny roku. Z pohledu ČNB pak vnímáme aktuální čísla z reálné ekonomiky jako holubičí, tedy hovořící ve prospěch stability úrokových sazeb na červnovém měnově-politickém zasedání.





*** TRHY ***



Koruna

Slabší výsledek tuzemského maloobchodu se včera koruně nelíbil a poslal její kurz zpět k hranici 23,60 EUR/CZK. Dnes bude zveřejněna míra nezaměstnanosti za květen, která však nepřinese na korunový trh větší rozruch. Pozornost se tak již začne orientovat směrem k příštímu týdnu a zasedání Fedu a ECB.



Eurodolar

Ačkoliv americké úrokové sazby poměrně dramatickým způsobem vzrostly v reakci na překvapivé zvýšení sazeb ze strany Bank of Canada (o 25bps na 4,75 %), tak dolaru to příliš nepomohlo. Eurodolar tak stále kotví v blízkosti 1,07 a zjevně vyčkává na zasedání Fedu a ECB příští týden.



Akcie

Americké akciové trhy prošly včera smíšeným vývojem, když index Dow Jones posílil o 0,3 %, zatímco index S&P 500 podobným tempem klesal. Svou cestou se opět vydaly technologické tituly, které ale tentokrát zamířily směrem dolů. Technologický Nasdaq 100 má za sebou šest týdenních růstů v řadě a zdá se, že tuto sérii v tomto týdnu již neprodlouží, když včera odepsal bezmála 2 %. Hluboké ztráty zaznamenaly velké technologické firmy v čele s akciemi Alphabet a Amazon, které odevzdaly přibližně 4 %. Proti negativnímu trendu v technologickém sektoru šly akcie bank, když index KBW Bank posílil o bezmála 2 %.