Slabá data pomáhají akciím, když poslala výnosy níž

Pozornost trhů se stočila k sazbám a rostoucím očekáváním, že nás čeká další jejich růst. Dnes ovšem opačným směrem zapůsobilo další z tradičních témat - slabá kondice ekonomiky. Nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti v USA za poslední týden nečekaně poskočily na 261 tisíc, zatímco se čekalo jen "udržovacích" 235 tis. Je to pár týdnů, co jsme viděli podobné vzedmutí čísel, načež se ukázalo, že za ním z většiny stojí podvodné žádosti. Tentokrát se to snad neopakuje, v takovém případě ale dostáváme signál, že trh práce přece jen chladne. Podobně vysoká čísla jsme vídávali naposledy v roce 2021.



K tomu můžeme přidat revizi HDP v eurozóně směrem dolů. Drobná změna mezičtvrtletní dynamiky v 1Q z +0,1 na -0,1 pct znamená, že ekonomika po dva kvartály těsně klesala a formálně vykázala recesi. Je to ovšem spíše titulková než materiální změna.

Ve výsledku vidíme, že dluhopisové výnosy po včerejším nárůstu obracejí dolů. Větší váhu mají americká data, takže efekt je vidět především na kratších výnosech v zámoří (2Y -7 bps). Eurodolar spolu s tím pokračuje vzhůru na 1,0770.

Na akciích se potvrzuje, že téma sazeb či výnosů je pro ně nyní hlavní. Zejména technologie oceňují nižší výnosy na dluhopisovém trhu a obracejí lehce směrem vzhůru. V čele kráčí Nasdaq s půlprocentním růstem. Klíčové evropské akciové trhy na tom zůstávají smíšeně, poté co během dne měnily směry.

Ropa na slabší údaje o kondici reálné ekonomiky reaguje mírně negativně. Zlato naopak zabralo a ocenilo tak kombinaci nižších výnosů a slabšího dolaru. Koruna na páru s eurem odpoledne nabírá lehké ztráty, když kurz postupuje nad 23,65, a to bez domácích zpráv.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:47 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.6731 0.1516 23.6770 23.6005 CZK/USD 21.9755 -0.5363 22.1170 21.9565 HUF/EUR 368.8181 0.0140 369.8204 368.2242 PLN/EUR 4.4795 -0.0940 4.4990 4.4761

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6633 0.4657 7.6676 7.6264 JPY/EUR 149.7020 -0.1144 150.0705 149.5890 JPY/USD 138.9630 -0.8048 139.9410 138.9480

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8590 -0.1279 0.8614 0.8590 CHF/EUR 0.9697 -0.3612 0.9761 0.9692 NOK/EUR 11.7503 -0.4773 11.8184 11.7365 SEK/EUR 11.6516 -0.0725 11.6869 11.6283 USD/EUR 1.0773 0.6903 1.0776 1.0702

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4910 -0.7902 1.5033 1.4894 CAD/USD 1.3358 -0.1208 1.3374 1.3323