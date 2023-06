Mishkin: Pokles sazeb mimo hru, po případné pauze pravděpodobnější další růst

O dalším vývoji v americké ekonomice a monetární politice hovořil na CNBC Alan Blinder a Frederic Mishkin (viz ZDE). Oba dříve působili ve vedení centrální banky, Blinder se již dříve klonil k názoru, že sazby by už růst neměly, nyní ale hovoří o lepším ekonomickém výhledu. Mishkin přímo doporučuje další růst sazeb, protože jádrová inflace se stále drží vysoko a monetární restrikce v USA nastala „teprve nedávno“.



Podle Mishkina je třeba brát do úvahy, že monetární politika působí se zpožděním. A jak bylo uvedeno, do restrikce se podle něj dostala teprve nedávno, protože Fed sice zvedal prudce sazby, ale z velmi nízkých úrovní. Ty se tak ještě dlouhou dobu pohybovaly na úrovních, které znamenaly uvolněnou monetární politiku. Ekonom podle svých slov chápe úvahy o tom, že si Fed dá ve zvedání pauzu. Pokud by k tomu skutečně došlo, měla by ale centrální banka velmi pečlivě komunikovat ve vztahu k trhům a veřejnosti. Co tím ekonom míní?



Mishkin si myslí, že případná pauza ve zvedání sazeb by měla být doprovázena jasnými signály o tom, že další vývoj je podle vedení Fedu jednoznačně vychýlen směrem k obnovení růstu sazeb. Jejich pokles, o kterém se někdy spekuluje, je pak podle experta nyní úplně mimo hru. Na CNBC k tomu doplnili, že úvahy o poklesu sazeb se točí kolem zhoršování ekonomického vývoje. Ekonom na to odvětil, že tento vývoj by se musel hodně zhoršit, aby to ospravedlnilo obrat v sazbách.





Mishkin k uvedenému dodal, že pokud se zvedne inflace, cesta k jejímu snížení vede přes zabrždění ekonomiky. Je to „nepříjemná realita“, která se dostaví poté, co Fed drží svou politiku delší dobu příliš uvolněnou. Mishkin byl přitom podle svých slov k předchozí uvolněné politice Fedu „velmi kritický“. Požadoval její utažení „dlouho předtím, než Fed začal zvedat sazby.“ Nyní se za tuto chybu „musí zaplatit cena, pokud k tomu nedojde, bude to ještě horší.“



Nejhorším scénářem by podle experta byl obrat v monetární politice následovaný opětovným růstem inflace. Pak by sazby musely růst ještě více, než kdyby je Fed zvedal soustavně. Lepší je tedy jednat preventivně a dokončit to, co je třeba dokončit.



Zdroj: CNBC