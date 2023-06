Dodržení letošního schodku je podle rozpočtové rady krajně nepravděpodobné

Dodržení naplánovaného schodku státního rozpočtu 295 miliard korun je krajně nepravděpodobné, uvedla v pravidelném čtvrtletním stanovisku Národní rozpočtová rada (NRR). Možnosti dodatečných úspor v rozpočtu jsou podle ní omezené. Státní rozpočet byl ke konci května v deficitu 271,4 miliardy korun a přiblížil se tak naplnění celkového plánovaného schodku. Ministři jednají o možných úsporách, dohodu chtějí najít do dvou týdnů.



NRR konstatuje, že jasněji o vývoji rozpočtu bude v červenci, kdy stát inkasuje doplatky daně z příjmu od velkých firem a bude zřejmý rozsah výnosu windfall tax. "Již nyní je ale zřejmé, že dosažení plánovaného deficitu je zásadně ohroženo, respektive je krajně nepravděpodobné, že by plánovaný deficit mohl být vůbec dosažen," uvedla rada.



Za hlavní riziko pro plnění rozpočtu označila možnost využití příjmů z modernizačního fondu EU na běžné výdaje a vyšší objem kompenzací cen energií, než bude výběr mimořádných daní. "Možnosti kompenzovat tyto negativní trendy úsporami v aktuálním rozpočtu jsou omezené, neboť v případě mandatorních výdajů by byla nutná rychlá změna zákonů a u řady investičních, ale i provozních výdajů došlo již k jejich zasmluvnění," uvedla NRR.



Špatnou rozpočtovou situaci podle NRR způsobuje vedle chybějících peněz z modernizačního fondu a negativní bilance opatření v energetice také pomalejší tempo výběru nepřímých daní, které souvisí s poklesem spotřeby domácností. Rada konstatuje, že na podzim příjmovou stranu rozpočtu podpoří rekordní dividenda energetické společnosti . "Na druhou stranu však od června začnou být vypláceny důchody zvýšené v rámci mimořádné valorizace, která nebyla v původním rozpočtu předpokládána," upozornila NRR.



Z hlediska dalšího vývoje veřejných financí bude podle rady zásadní, v jaké podobě bude nakonec schválen vládní konsolidační balíček. Jeho vznik NRR uvítala a rozsah konsolidace považuje za přijatelný. "Svým objemem by neměl ohrozit ekonomické oživení a zároveň má potenciál nastolit pozitivní rozpočtové trendy do budoucnosti, pokud bude balíček skutečně implementován a nastoupená konsolidační trajektorie bude udržena," uvedla rada.



Vítá také návrh změn v důchodovém systému, které podle ní jdou správným směrem a jsou nutné pro udržitelnost systému.Za riziko ale považuje problematiku náročných povolání, pokud by se vztahovala na velké množství pracujících, snížila by spravedlnost a financovatelnost systému.



Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.