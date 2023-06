CNBC: FemTech roste obrovským tempem, investoři přitom zatím sektor technologií pro ženy ignorují

Investoři ignorují obrovský dílčí sektor technologií označovaný jako FemTech, protože je považován za tabu. Tato oblast, která se zaměřuje na zdraví a wellness žen, má mít přitom do roku 2027 hodnotu až jeden bilionu dolarů (22,1 bilionu Kč), píše server CNBC.



Sektor zahrnuje všechny inovace určené k řešení zdravotních problémů, kterými trpí buď výhradně, nebo rozdílně a neúměrně ženy. Zahrnuje vše od zdraví v době těhotenství a menopauzy až po Alzheimerovu chorobu a HIV.



Ženy tvoří více než polovinu světové populace, což znamená, že cílový trh pro produkty zaměřené na jejich zdraví je obrovský. Podle digitální poradenské společnosti Rock Health však v letech 2011 až 2020 směřovalo do zdraví žen v USA jen 3,3 procenta investic do digitálního zdraví.



A z podpory inovací v oblasti zdraví neprofitují jen ženy. Podle výzkumu neziskové organizace Women’s Health Access Matters, která se zaměřuje na financování výzkumu v oblasti ženského zdraví, investice 300 milionů USD do zlepšení zdraví žen může globální ekonomice přinést zhruba 13 miliard USD.



Tania Bolerová založila v roce 2013 technologickou společnost zaměřenou na zdraví žen Elvie poté, co zjistila, že je nedostatek produktů určených pro novopečené matky. Upozorňuje, že ne každý bral její podnik vážně. "Abych byla zcela upřímná, v technologickém průmyslu si mysleli, že je to vtip," řekla Bolerová CNBC. Nyní je její firma jednou z největších v oblasti FemTech s tržbami přes 100 milionů USD.



Osobní porozumění produktu je pro investory často hlavní. Ale statistiky ukazují, že většinu investičních rozhodnutí činí muži. Zpráva organizace sdružující investorky rizikového kapitálu European Women in VC z roku 2022 zjistila, že mezi těmi, kdo ve ve fondech rizikového kapitálu rozhodují o investicích, je jen 15 procent žen.



Více než 70 procent firem ze sektoru FemTech má nejméně jednu zakladatelku ženského pohlaví, zatímco celkový průměr je 20 procent. Podle údajů obchodní školy INSEAD v roce 2020 putovaly do začínajících firem, tzv. startupů, vedených ženami méně než tři procenta rizikového kapitálu. Ženy podnikatelky mají také o 63 procent menší šanci získat peníze rizikového kapitálu než muži.



A odvětví FemTech roste ohromujícím tempem. Více než 60procent startupů z tohoto odvětví bylo založeno v období pěti let do roku 2022 a za posledních deset let se pak zvýšil počet podniků v této oblasti o 1000 procent, vyplývá z výzkumu FemHealth Insight. Tato tempa růstu jsou povzbudivá pro odvětví, které se jen těžko prosazuje a naráží na nesčetné překážky, dodala CNBC.

(Zdroj: CNBC, čtk)