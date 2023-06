Akcie na Wall Street i nadále pokračují v rally

Úterní obchodování na zámořských trzích se neslo ve velmi pozitivním duchu, a to především po reportu dat za květnovou inflaci . Květnová inflační data z USA v zásadě nepřinesla žádné překvapení, když meziroční inflace klesla na 4,0 % z dubnových 4,9 % a konsensus byl nastavený na 4,1 %. Od reportovaná čísla přinesla na trh další vlnu pozitivní nálady, a to i před zítřejším zasedáním Fedu. Inflační report upevňuje v trhu dlouho nastavené očekávání, že Fed nebude zítra zvyšovat sazby a ponechá je na současné úrovni 5,25 %.Nejvýrazněji posílil technologický Nasdaq Composite, když narostl o 0,83 % neboli 111 b. Pozadu ovšem nezůstaly ani průmyslový Dow Jones Industrial Average, který vzrostl o 0,4 % a S&P 500, které se vyšplhalo výše o 0,7 %.Většina sektorů uzavřela seanci v zelených číslech a nejsilnějším byl S&P 500 Materials Sector GICS Level 1 Index. Ten ukončil obchodní den v zisku 2,33 % (Albemarle +4,69 %, Newmont +0,98 %).Pomyslný štafetový kolík v polovodičovém sektoru dnes převzala od AMD , když její akcie narostly o 3,90 %, kdežto AMD se i po uvedení nového procesoru pro datová centra posunulo níže o 3,64 %.Akcie provozovatele zaoceánských parníků Norwegian Cruise Line poskočily o 5,76 %, tedy na nejvyšší úroveň za jeden rok obchodování, a to po úpravě 12M cílové ceny od analytika , který zvýšil cenu ze 17 USD na 19 USD . Stejný příběh, avšak tentokrát odlišný analytik, to byly akcie konkurenta z daného odvětví neboli . Analytik upravil 12M cílovou cenu z 11 USD na 16 USD . A posledním zmíněným hráčem od provozovatelů výletních lodí je Royal Caribbean, na jejíž zoubek se podíval rovněž analytik a ten zvýšil 12M cílovou cenu ze 100 USD na 103 USD , CCL US +4,21 %, RCL US +2,40 %.Průmyslový sektor a s ním spojené akcie společností z daného oboru narostly díky cenám ropy , která se po včerejším oddechu vydala výše. WTI posílila o 3,1 % a severomořský Brent přidal 3,1 %.Troyská unce zlata 1.942 USD , EUR/USD 1,0789, EUR/CZK 23,84, USD/CZK 22,08