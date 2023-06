Prognóza Fedexu zaostává za odhady kvůli slabé poptávce

Společnost zveřejnila nežší výhled na rok 2024, než očekávali analytici z důvodu poklesu poptávky po zásilkách. Nižší poptávka tak vymazává plán generálního ředitele Raje Subramaniama na snížení nákladů ve výši 4 miliard dolarů.



Upravený zisk v příštím fiskálním roce bude 16,50 až 18,50 dolarů na akcii, odhaduje v úterním prohlášení kurýrní společnost se sídlem v Memphisu. Střed odhadu 17,50 USD tak zaostává za průměrem 18,31 USD odhadů analytiků agentury Bloomberg.



Společnost se snaží snížit náklady, protože průmysl se potýká s poklesem objemu zásilek po dvou letech rostoucí poptávky poháněné růstem online nakupováním v období pandemie. To se v poslední době obrátilo, protože spotřebitelé se orientují na utrácení za zábavu a služby spíše než na nakupování zboží online. Na konferenčním telefonátu Subramaniam řekl analytikům, že za poslední rok se počet zaměstnanců v USA snížil o 29 000 pracovních míst.



Cílem společnosti je v nadcházejícím roce zvýšit ziskovost, protože se potýká s "náročným poptávkovým prostředím". Uvedl to v prohlášení finanční ředitel Michael Lenz. Lenz odejde do důchodu s účinností od 31. července, uvedla společnost v samostatném oznámení.



Akcie FedExu po pravidelném obchodování v New Yorku klesly o 3,1 procenta na 224,49 USD, prvotní propad nicméně dosáhl až -7,1 %.



Společnost vykázala tržby ve výši 21,9 miliardy dolarů ve čtvrtém čtvrtletí, které skončilo 31. května, což znamenalo třetí po sobě jdoucí kvartální pokles. Analytici přitom očekávali 22,7 miliardy dolarů. Upravený zisk na akcii poklesl na 4,94 USD z 6,87 USD o rok dříve, skončil ovčem o něco výše než očekávali analytici (4,88 USD). Upravená provozní marže společnosti činila 8,1 procent, oproti 9,2 procenta před rokem.



Divize Express byla zasažena obzvláštně tvrdě. Během pandemie byl podnik zaplaven balíčky s tím, jak přetížení přístavů donutilo některé odesílatele posílat své zboží leteckou dopravou. Námořní doprava se nyní navrací k normálu a komerční letecké společnosti navyšují svéí nákladní kapacity, což nutí omezit lety a odstavit starší letadla.



Provozní výsledky Express ve čtvrtletí "poklesky kvůli nižším globálním objemům, což bylo částečně kompenzováno nižšími náklady a vyššími domácími výnosy v USA," uvedla společnost. Pozemní divize Ground také čelila nižšímu objemu, i když těžila z "vyšších výnosů na balík a opatření ke snížení nákladů."



FedEx Ground také získal pomoc od odesílatelů, kteří již začali přesouvat objem na z konkurenční Service Inc., kvůli obavám, že odborově organizovaná pracovní síla by mohla potenciálně stávkovat již 1. srpna.



Prognóza zisku (Earnings Forecast)



S cílem zisku pro rok 2024 se společnost bude snažit vyhnout přešlapům, které donutily společnost snížit loňské cíle. Subramaniam nastavil očekávání touto dobou před rokem a pak musel snížit cíle již v září a představit zrychlený plán snižování nákladů, který byl v prosinci zvýšen na úspory ve výši 4 miliard dolarů do 2025. Nedávno uvedl, že společnost bude schopna ušetřit další 2 miliardy dolarů do fiskálního roku 2027 díky plánu na integraci svých dvou odlišných doručovací sítí. FedEx očekává, že ve fiskálním roce 2024 trvale sníží náklady o 1,8 miliardy dolarů.



Během uplynulého čtvrtletí klesly tržby divize Express o 13 procent na 10,4 miliardy dolarů při 3procentním poklesu průměrné ceny za balík a 7procentní pokles objemu balíků.



Divize Ground měla tržby ve výši 8,3 miliardy dolarů, což je pokles o 2,3 procenta oproti předchozímu roku a jen mírně pod úrovní analytiků očekávání 8,4 miliardy dolarů. Průměrná cena za balík vzrostla o 4,9 procent, ale objem klesl o 6 procent.



Zdroj: Bloomberg