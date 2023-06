Rozbřesk: MNB snížila sazby o dalších 100 bazických bodů a naznačila další uvolňování

Maďarská národní banka zůstává první a jedinou centrální bankou v Evropě, která pokračuje v cyklu snižování úrokových sazeb. MNB totiž včera snížila jednu z hlavních oficiálních úrokových sazeb - jednodenní depo sazbu - ze 17 % na 16 %. To však není vše - MNB ve svém doprovodném komentáři uvedla, že pokud jí to vnější podmínky dovolí, tak bude postupně pokračovat ve sbližování jednodenní a tzv. základní úrokové sazby, která se aktuálně nachází na úrovni 13 %.



Zajímavé je, že MNB spustila cyklus snižování úrokových sazeb ještě v situaci, kdy se míra inflace nachází hodně vysoko nad úrovní 20 procent. Jinak řečeno reálné úrokové sazby půjdou v Maďarsku významně dolů. Jak však vyplývá z nové inflační prognózy, MNB nevěří tomu, že by aktuální vysoká tempa inflace měla v maďarské ekonomice přetrvat. Podle základního scénáře by měla míra inflace v příštím roce sestoupit do intervalu 3,5-5,5 %. Nicméně, podobně jako např. ČNB i maďarská centrální banka operuje se scénářem, že inflační očekávání zůstanou neukotvena, což by mělo vést k tomu, že inflace setrvá na vyšších úrovních po delší dobu. Bankovní rada MNB (obdobně jako ČNB) však takový scénář považuje za čistě alternativní - v opačném případě by měnová politika musela být přísnější (neboli zatím žádné snižování úroků).



Na druhou stranu, nehledě na relativní inflační optimismus MNB, je pro investory do maďarských aktiv důležité, že se centrální banka na delším časovém horizontu stále drží záměru vrátit inflaci k dlouhodobému cíli (3,0 %). Inflační prognóza v základním scénáři totiž vidí inflaci v roce 2025 v intervalu 2,5-3,5 %, což je asi nejlepší odpověď na nápady některých vládních politiků v Maďarsku ulehčit si “inflační trápení” a jednoduše posunout cíl o pár procentních bodů nahoru.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna pokračuje v přešlapování na místě a vyhlíží výsledek dnešního zasedání ČNB. My očekáváme, že sazby zůstanou beze změny na 7,0 %, přičemž rozhodování by tentokrát nemělo být tak těsné, jako v květnu (4:3). Důvodem jsou holubičí signály přicházející v posledních týdnech z tuzemské ekonomiky – ať již jde o slabší data z reálné ekonomiky, pomalejší růst mezd (než očekávala ČNB) nebo vládní fiskální balíček. Diskuze se však zatím nepovede o snižování sazeb, jak naznačují sami členové bankovní rady, což může být na tiskové konferenci doprovázeno jestřábí komunikací v podání guvernéra Michla.



Eurodolar

Eurodolar se drží v úzkém pásmu a čeká na další silnější impulzy. Jestliže včera s měnovým párem nepohnula neuvěřitelně silná data z amerického realitního trhu (počty zahájených nových staveb vzrostly meziměsíčně o 21 %), tak dnes by větší volatilitu mohlo přinést vystoupení šéfa Fedu J. Powella před rozpočtovým výborem senátu amerického Kongresu. Powell se může v pravidelné půlroční zprávě vymezit vůči dalšímu zasedání FOMC, resp. přiživit očekávání, že sazby půjdou opět vzhůru.



Akcie

Americké akciové trhy včera prošly druhým výběrem zisků v řadě. Nejcitelnější ztrátu si připsal index DJIA , který ztratil 0,7 %, zatímco technologický Nasdaq 100 de facto stagnoval na předchozí zavírací hodnotě. Akcie Alibaba klesly o více než 4 %. Akcie PayPal naopak rostly o 3,7 %. Podle zdrojů Reuters se společnost Rivian jako další automobilka přidá k nabíjecí technologii, kterou využívá její konkurent Tesla. Akcie Tesla si po této zprávě polepšily o více než 5 %. Akcie Nvidia nezaváhaly ani při zhoršeném sentimentu na trhu a připsaly si další zisky. Vylepšily si své historické maximum na 438 USD, když si připsaly již sedmý růst během posledních osmi dní. Ke včerejšímu růstu jim pomohlo zvýšení ratingu agentury Moody´s na A1 a komentář analytiků Bernstein, kteří pořád vidí akcie Nvidia jako nejlepší způsob, jak sázet na úspěch AI.