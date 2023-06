Wall Street prošla dalším výběrem zisků, ale nový "miláček Wall Street" opět nezklamal

Americké akciové trhy dnes prošly druhým výběrem zisků v řadě. Nejcitelnější ztrátu si připsal index DJIA , který ztratil 0,7 %, zatímco technologický Nasdaq 100 de facto stagnoval na předchozí zavírací hodnotě. Výstavba nových rodinných domů v květnu překvapivě vzrostla o silných 21,7 %, zatímco se očekávala její stagnace. Jednalo se tak o nejvyšší údaj za více než rok. Silnější než očekávaný růst minulý měsíc zaznamenaly i stavební povolenky, což dnes rozvířilo spekulace, že vyšší sazby zatím neochlazují ekonomiku tak rychle, jak by si představovali představitelé Fedu. Trh nyní očekává další zvýšení sazeb Fedu v červenci, ale ohledně dalšího vývoje už tak jasno investoři nemají. Trochu více světla do celé záležitosti může vnést zítřejší proslov Jeroma Powella před americkým zákonodárci.



Současný CEO činské společnosti Alibaba oznámil odchod z této vedoucí pozice, což investoři nesli s velkou nelibostí. Akcie Alibaba reagovaly na tuto zprávu více než 4% poklesem. Investiční fond KKR oznámil, že od společnosti PayPal odkoupí část jeho pohledávek až ve výši 40 mld. eur. Tato transakce by měla této platební společnosti uvolnit miliardu dolarů na další odkup vlastních akcií. Akcie PayPal reagovaly na tuto zprávu růstem o 3,7 %.



Podle zdrojů Reuters se společnost Rivian jako další automobilka přidá k nabíjecí technologii, kterou využívá její konkurent . Akcie si po této zprávě polepšily o více než 5 %. Současný „miláček Wall Street“, akcie , nezaváhaly ani při zhoršeném sentimentu na trhu a připsaly si další zisky. Akcie vylepšily své historické maximum na 438 USD, když si připsaly již sedmý růst během posledních osmi dní. K dnešnímu růstu jim pomohlo zvýšení ratingu agentury Moody´s na A1 a komentář analytiků Bernstein, kteří pořád vidí akcie jako nejlepší způsob, jak sázet na úspěch AI.