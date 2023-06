ČEZ si vzal první úvěr vázáný na rating udržitelnosti, je na 7,5 miliardy korun

Energetická skupina uzavřela svůj první úvěr navázaný na rating ESG, jenž hodnotí udržitelnost podnikání firem a jejich investic a to ve výši 7,5 miliardy korun, úroková sazba bude spojena s aktuálním hodnocením firmy.



"Uzavřená linka s UniCredit patří do portfolia našich komitovaných úvěrových back-up linek a reference na ESG rating byla zvolena s ohledem na krátký horizont úvěrové linky," řekl člen představenstva a finanční ředitel společnosti Martin Novák. Úroková sazba úvěru bude navázána na ESG rating společnosti, které vydávají ESG ratingové agentury. Čím lepší hodnocení, tím výhodnější úrokovou sazbu firma bude mít. uvedl, že v současnosti patří v ratingu mezi 15 procent nejlépe hodnocených firem světa.



Význam parametrů udržitelnosti podle společnosti roste. "Čím dál více bank požaduje mít v jimi poskytovaných úvěrových smlouvách nějakou formu reference na udržitelnost. stejně jako jiné přední evropské energetiky usiluje o co nejlepší výsledky ESG ratingů, tak aby měl přístup k výhodnějším půjčkám, úvěrům ale třeba i pojistným podmínkám," podotkl Novák, podle něhož se úspěchy společnosti v oblasti udržitelnosti mohou stát významnou konkurenční výhodou.



ČEZ před dvěma lety ve své obchodní strategii uvedl, že chce zlepšovat své výsledky ESG dekarbonizací svého portfolia, snižováním emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek a dosažením uhlíkové neutrality do roku 2040.



Provázání úvěrů s parametry ESG se na finančních trzích objevuje zhruba od roku 2017. "Jen loni jsme v rámci UniCredit Bank poskytli úvěry navázané na udržitelnost v objemu 11 miliard korun a ty tvoří téměř 20procentní podíl na dlouhodobých investičních úvěrech našeho firemního bankovnictví," řekl člen představenstva a ředitel firemního bankovnictví UniCredit Bank Slavomír Beňa.



ČEZ už v loňském roce vydal také dluhopisy vázané na udržitelnost. Dluhopisy v objemu 600 milionů eur (asi 14,5 miliard Kč) jsou spojené se závazkem snížení emisní intenzity. Splatnost dluhopisů je do roku 2027, klíčovým ukazatelem bude hodnota emisní intenzity výroby energie v roce 2025.