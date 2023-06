CNBC: Miliardy na americkou infrastrukturu by mohly být promarněny kvůli zastaralým srážkovým modelům

Miliardy dolarů z federálního financování ze zákona Bidenovy administrativy o investicích do infrastruktury a pracovních míst by mohly být promarněny, protože projekty státních dálnic a mostů používají zastaralý vládní model srážek k určení budoucího rizika povodní. Vyplývá to z nové zprávy nadace First Street Foundation, neziskové výzkumné a technologické organizace zabývající se klimatickými riziky.

Vládní model očekávání srážek od Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) se nazývá Atlas 14. Státy ji široce využívají k rozhodování o inženýrských projektech dopravní infrastruktury, jako jsou silnice a mosty, předpovídání dešťových srážek a následně záplav. Ale Atlas 14 je založen na zpětných datech, která sahají až do roku 1960, a nezahrnuje účínky globálího oteplování do svého modelu.

Zpráva First Street porovnávala vládní standard předpovědi srážek, který je používán pro státní infrastrukturní projekty, s mnohem aktuálnějšími údaji o srážkách, které se opirají o modely srážek v budoucnosti. "Všechny ty peníze, které jdou do infrastruktury, jsou využívány na stavby projektované podle špatného povodňového standardu, což znamená, že tyto silnice budou zaplaveny, tyto mosty budou zaplaveny, a je to velké plýtvání penězi, když je to výdaj, který se používá jednou za generaci," řekl Matthew Eby, zakladatel a generální ředitel nadace First Street Foundation.

NOAA potvrdila, že Atlas 14 nezahrnuje budoucí dopady změny klimatu do svého modelu. "Neobsahuje žádné informace o změně klimatu," řekl Fernando Salas, ředitel geozpravodajské divize NOAA. "Využívá nejlepší dostupná historická data o srážkách, která byla k dispozici v době, kdy byla studie provedena."

Extrémní srážky se staly silnějšími a častějšími ve většině Spojených států, protože s oteplománím může atmosféra pojmout více vody. Od roku 1991 je množství deště spadajících při velmi silných srážkách podle Národního klimatického hodnocení z roku 2014 výrazně nadprůměrné. Zjistilo se, že silné lijáky vzrostly od roku 1958 do roku 2012 o 71% na severovýchodě, o 37% na horním Středozápadě a o 27% na jihovýchodě. To vedlo ke zvýšení počtu záplav.



Představitelé NOAA jsou si dobře vědomi problémů s Atlasem 14. Agentura obdržela více než 30 milionů dolarů na modernizaci Atlas 15, "aby nejen využila nejlepší dostupné historické informace, ale také využila výstupy z různých klimatických modelů, které jsou dnes k dispozici," řekl Salas. Očekává se však, že aktualizovaný model nebude dokončen dříve než v roce 2026, tedy poté, co výstavba mnoha z těchto infrastrukturních projektů bude v plném proudu nebo dokonce dokončena.

Například projekt obnovy Route 18 v New Jersey, který získal více než 86 milionů dolarů z Infrastructure Act, používá podle dokumentů na webových stránkách ministerstva dopravy zastaralý Atlas 14. Práce zahrnují "zlepšení odvodňovacích systémů a nádrží na dešťovou vodu, přeložku inženýrských sítí" a další modernizace. "Tam, kde teď stojím," řekl Eby na straně Route 18, "je událost předpokládaná jednou za 10 let ve skutečnosti událostí jednou za čtyři roky a během příštích 30 let se frekvence zvýší až na událost jednou za dva roky. To znamená, že každý druhý rok bychom očekávali, že extrémní srážky toto místo zaplaví."



"Prodáváme náš povodňový model pro komerční využití, ale pokud by ho NOAA chtěla použít jako provizorium až do zveřejnění Atlas 15, dali bychom jim ho zdarma, nebo pokud by nějaký stát chtěl přijmout tento srážkový model, poskytli bychom jim naše srážkové údaje také zdarma," řekl Eby.

