Tengler: Fed by si měl dát delší pauzu

Nancy Tengler z Laffer Tengler Investments se domnívá, že v posledním projevu šéfa Fedu Powella „bylo jako obvykle hodně rozporuplných momentů“. Na Yahoo Finance připomněli, že Jay Powell mimo jiné naznačil další zvedání sazeb v tomto roce, investorka k tomu řekla, že si „není jistá, na jaká data se Fed při svém rozhodování dívá.“



Tangler hovořila o velkém významu vývoje na realitním trhu a na trhu s ojetými vozy. Ty podle ní hodně ovlivňují vývoj celkové jádrové inflace a je přitom zřejmé, že tu došlo ke znatelnému ochlazení. To se postupně bude odrážet v oficiálních číslech, která tak projdou „výrazným poklesem“. Fed by tak udělal dobře, „kdyby si dal delší pauzu.“



Následující graf ukazuje vývoj inflace v USA. Jde o meziměsíční změny, které jsou rozděleny na své hlavní komponenty. Je zřejmé, že inflaci drží nahoře již dlouhou řadu měsíců služby, v posledních třech měsících také opět přidávalo zboží, tendenci ke snižování inflace má energetika:

Zdroj: Twitter

Investorce se nelíbí „závislost na datech“, které se drží Fed při svém rozhodování o nastavení monetární politiky. K posunu k této strategii došlo někdy v roce 2020 a podle expertky to znamená, že centrální banka se rozhoduje na základě pohledu do zpětného zrcátka. Fed přitom klade velký důraz na vývoj na trhu práce, který je ale typickým zpožděným indikátorem dění v celé ekonomice.



Tangler míní, že popsaná strategie vedla k chybě v politice v době, kdy měl Fed zvedat sazby, ale váhal. A nyní dělá stejnou chybu jen v opačném směru. V době, kdy by Fed už neměl svou politiku utahovat, tak nadále činí. „Zdá se, že většina práce již byla odvedena a nebezpečím nyní je, že Fed udělá příliš mnoho,“ míní investorka. Pohyb sazeb o 25 bazických bodů podle ní nemá zase tak velký význam, co ale škodí, jsou neustálé signály o dalším utahování.



Tangler se domnívá, že Powell si někdy protiřečí, ale na Yahoo Finance v této souvislosti poukázali na to, že data jsou někdy smíšené povahy a nevyznívají jednoznačně. K tomu je zřejmé, že řada ekonomů a odborníků si momentálně není jista dalším vývojem. Není tedy možné, že pokud Powell někdy hovoří rozporuplně, jde ve skutečnosti o pokus být maximálně transparentní a uznat, že situace je nejistá? Tangler na to přímo neodpověděla, zmínila jen, že Fed se podle svých slov není ochoten poučit ze svých chyb. Ty ale neudělal jen on, staly se i na straně fiskální politiky.



Zdroj: Yahoo Finance