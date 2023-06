Banky jako sázky na umělou inteligenci?

Na Yahoo Finance hovořili o tom, že umělá inteligence (AI) se stala extrémně populárním tématem na akciovém trhu i mimo něj. Jeremy Bryan z investiční společnosti Gradient Investments přinesl svůj pohled na akciové sázky na rozvoj této technologie. Možná trochu překvapivě mezi ty nejlepší řadí banky a .



Podle investora se nyní ve vztahu k umělé inteligenci upírá pozornost zejména na společnosti typu Alphabet či . Postupně ale bude docházet k tomu, že na trh přijdou firmy nové se zaměřením na AI. A to bude znamenat příležitost v oblasti investičního bankovnictví. Tudíž příležitosti pro firmy typu a .



Následující graf ukazuje, jak se vyvíjely valuace velkých technologických společností a zbytku trhu. Právě některé tituly z první skupiny bývají nyní zmiňovány jako hlavní sázky na potenciál AI. Valuace jsou zde ale na rozdíl od zbytku trhu vysoko nad mediánem měřeným od roku 2014:

Zdroj: Twitter



Bryan se dokonce domnívá, že se může zvednout vlna úpisů nových akcií, na které by se během následujících dvou tří let měly podílet zmíněné banky. Proč ale ne třeba Citigoup či ? Investor uvedl prostý důvod, a tím je jejich zaměření, které jde zejména směrem tradičního komerčního bankovnictví a ne k bankovnictví investičnímu.



Bryan odpovídal na dotaz týkající se také akcií, které by v současné době nekupoval. Patří sem třeba CAT a . K němu uvedl, že firma sice může zvýšit svůj podíl na trhu tak, jak o tom hovoří, trh s alkoholickými nápoji ale podle investora není v USA stále nijak silný a akcie má za sebou rally, která jeho samého vybízí spíše k prodejům než k dalším nákupům.



Ke Caterpillaru investor uvedl, že „cyklický obchod se rozjel trochu moc rychle“. Tedy že sázky na oživení ekonomiky a dobrý vývoj na cyklické části trhu jsou nyní velmi intenzivní. Právě CAT je „těžce cyklický titul“, kterému prospívají úvahy o konci zvedání sazeb a jim podobné. On sám se ale domnívá, že během následujících měsíců je riziko vychýleno spíše k oslabení akcie než k jejímu dalšímu růstu.



Bryan ke Caterpillaru dodal, že o něj může být zajímavý dlouhodobější příběh, který se může týkat například oživení čínského hospodářství. Jak ale bylo uvedeno, na nákup této akcie nemusí být i v takovém případě nyní nejlepší čas, ten může přijít až za pár měsíců.



Zdroj: Yahoo Finance