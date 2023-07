ČEZ umožní 160.000 klientů s cenami energií nad stropem přechod na nižší tarif

Zhruba 160.000 zákazníků energetické společnosti , kteří mají od loňska ceny energií dlouhodobě zafixovány nad úrovní vládního cenového stropu, bude moci přejít na nižší tarif. Nikdo z těchto klientů by tak od roku 2024, kdy by měla skončit platnost vládních stropů, neměl platit za energie cenu nad jejich úrovní. Domácnosti, kterých se změna týká, mají v průměru ušetřit na elektřině kolem 8000 korun ročně. bude tyto klienty postupně opakovaně obvolávat. Firma o tom dnes informovala ČTK. Řešení pro zákazníky s cenami nad stropem připravuje také například innogy, Pražská energetika loni fixace nenabízela.



ČEZ lidem změnu umožní bez sankcí. "Nabídneme jim možnost přejít na aktuální fixovaný produkt s klesající cenou. Nikdo z našich zákazníků tak nebude muset platit v příštím roce ceny nad stropy," řekl generální ředitel Prodej Tomáš Kadlec.



Po celý letošní rok platí v Česku vládou nařízený cenový strop na elektřinu a plyn. Všichni odběratelé tak platí maximálně 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Vládní maxima platí bez ohledu na to, zda mají zákazníci u svých dodavatelů smlouvy s cenami nad stropem. Od začátku příštího roku by ovšem podle současných očekávání měla platnost vládních stropů skončit. Termín, dokdy se musí tarif změnit, podle není. Společnost bude sama kontaktovat klienty do konce letošního roku, odběratelé nebudou muset chodit na pobočky nebo sami kontaktovat dodavatele. Pokud si někdo změnu tarifu rozmyslí až po Novém roce, bude změna možná i tehdy.



Dlouhodobé smlouvy s fixovanými cenami nad vládním stropem loni u podle společnosti uzavřelo kolem 160.000 klientů. Při předpokládaném skončení platnosti vládních stropů by tak tyto odběratele čekalo výrazné zdražení energií. Elektřinu či plyn od odebírá 3,3 milionu zákazníků, z toho elektřinu 2,7 milionu.



Zákazníci s cenami nad vládním stropem budou moci přejít na tarif s postupně klesající cenou. Elektřinu a plyn v něm v prvním roce fixace nabízí o zhruba 510 korun za MWh levněji, než jsou vládní limity. V dalších letech jejich ceny dál klesají. Podle v průměru tyto domácnosti ušetří 8000 korun ročně za elektřinu. U zákazníků, kteří mají fixaci u plynu a plynem topí, může být roční úspora až 27.000 korun za rok.



Rozhodnutí společnosti uvítal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN), podle něhož vyslyšel jeho neformální výzvu. "Okolo 160.000 zákazníků zaplatí za energie v příštím roce méně, než původně v důsledku ruské energetické války měli. Jsem rád, že se tak vyhnou tomu, že by v případě zrušení vládních stropů platili za energie výrazně vyšší částky než letos," uvedl ministr.



Novou variantu pro zákazníky se zafixovanými cenami nad stropem připravuje také innogy. "V tuto chvíli mohu pouze říci, že připravujeme pro tyto zákazníky řešení a předpokládáme, že jej v příštích týdnech představíme," řekl ČTK mluvčí Martin Chalupský. Podle něj se problém týká zhruba 400.000 zákazníků napříč celým energetickým trhem, přičemž u innogy jde asi o desetinu z 1,7 milionu odběratelů.



"Je to přímý důsledek situace na trhu, která tady byla na podzim loňského roku. Přicházely k nám například tisíce lidí, kteří utíkali před extrémně vysokými cenami některých dodavatelů, kteří jim ukončili termínované a fixované smlouvy, nebo utíkali před vysokými spotovými cenami, na které je někteří dodavatelé takzvaně překlápěli. Další skupinou zákazníků jsou ti, kteří fixovali na vysokých cenách," podotkl Chalupský.



Pražská energetika (PRE) podle mluvčího Karla Hanzelky nenabízela fixované produkty už od podzimu 2021. "Poukazovali jsme na to, že v dlouhodobém horizontu by fixace vysoké ceny mohla být pro zákazníky nevýhodná. Fixovaný produkt s cenou pod vládním stropem jsme do nabídky opět zařadili až v březnu 2023," dodal Hanzelka.



U společnosti mají podle mluvčí Martiny Slavíkové nad úrovní vládních stropů ceny fixované z celkového počtu 1,2 milionu odběratelů jednotky tisíc zákazníků. "Zatím je těžké předjímat, co se bude dít na trhu v následujících měsících. Pokud stropy opravdu skončí, je možné, že naše klienty oslovíme s novou nabídkou, která bude odrážet aktuální situaci na energetických trzích," uvedla.



Velkoobchodní ceny elektřiny a plynu loni rekordně stoupaly, během léta se pohybovaly i několikanásobně nad vládou stanoveným limitem. Během letošního roku ceny energií na trhu postupně klesají. MWh elektřiny je nyní na energetické burze za 148 eur (asi 3532 Kč) bez DPH. U plynu cena sestoupila k 55 eurům (1313 Kč) za MWh.