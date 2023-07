Rosenberg: Fed hledí zejména na zpožděná data, restrikce se začne plně projevovat až nyní

David Rosenberg z Rosenberg Research hovoří o tom, že Fed je naprosto vážně rozhodnutý dál zvedat sazby. K současné rally připomněl, že od počátku cyklu zvedání sazeb akciový trh nijak velké zisky nepřipisuje. A posilování trhu je podle něj ukázkou toho, že někdy rozhoduje trend a momentum, ne fundament.



V souvislosti se současnými úvahami o umělé inteligenci a jejím dopadem na ceny akcií Rosenberg vzpomněl na internetovou bublinu. Část z ní byla podle něj fundamentálně ospravedlnitelná, ale i tehdy šlo o trh „masivně tažený trendem“. „Nevím, zda trh nyní něco říká o ziscích a o ekonomice. Jde tu o sentiment a momentum,“ dodal ekonom.



Rosenberg vedle prudkého zvyšování sazeb připomněl i kvantitativní utahování. Tedy snižování rozvahy Fedu. Americká ekonomika je přitom podle něj úvěrovými podmínkami ovlivněna hodně a podle ekonoma se během následujících 12 měsíců začne plně projevovat předchozí monetární utahování.



Ekonom se domnívá, že americká centrální banka nemá moc důvěry ve vlastní modely a předpovědi. Rozhoduje se tak zejména v závislosti na aktuálních datech a informacích přicházejících z ekonomiky. Problém ale spočívá v tom, že Fed podle ekonoma hledí zejména na zpožděné indikátory včetně inflace. „Už nyní utahují do inverze výnosové křivky,“ připomněl Rosenberg fakt, že výnosová křivka se dostala do inverze, a to bylo v minulosti indikátorem přicházející recese.



Fed podle ekonoma v letech 2020/21 příliš uvolňoval a nyní může udělat stejnou chybu jen v opačném směru. Každopádně zpoždění efektu monetární politiky je nyní ještě větší kvůli tomu, jak moc velká byla fiskální stimulace Bidenovy vlády. Její dopady až nyní vyprchávají, tudíž se plně projeví monetární kontrakce.



Zdroj: CNBC