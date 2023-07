Fed Siegela neposlouchá, ten u akcií hovoří o ideálním prostředí, ale už i férových cenách

Jeremy Siegel z Wharton School již nějaký čas tvrdí, že americká centrální banka by neměla dál zvedat sazby a utahovat svou monetární politiku. Podle profesora totiž hrozí, že opět přestřelí. Tedy že po předchozím přílišném uvolnění politiky přijde nyní přílišné utažení. Jak podotkli na CNBC, Fed ale Siegela zřejmě neposlouchá, nyní jeho zástupci například hovoří o možném opětovném zvednutí klesající inflace. Co na to ekonom?



Siegel pro CNBC řekl, že podle něj je momentálně situace v ekonomice velmi dobrá. Inflace totiž dál klesá, ale hospodářská aktivita je silná. Opětovný obrat inflace směrem nahoru pak podle svých slov nevidí, spíše stabilizaci. Ta by měla mimo jiné pramenit ze stabilizace cen komodit včetně ropy. Podobná je podle profesora situace na realitním trhu.



Siegel zopakoval, že rostoucí mzdy jen dohání předchozí růst cen a vysokou inflaci. Mzdy přitom podle něj musí růst na to, aby se zvýšila míra participace. CNBC pak uvedla, že podle některých zástupců Fedu „zmizelo zpoždění efektu monetární politiky“. V takovém případě by neplatily argumenty, podle kterých se plný efekt předchozího monetárního utahování ještě projeví, tudíž může s dalším zvedáním sazeb počkat.



Siegel ale s teorií mizejícího zpoždění nesouhlasí. Uvedl, že podle jeho analýzy toto zpoždění stále existuje, je proto třeba s ním počítat. Podle něj by tak bylo nejlepší nyní nějaký čas čekat, sazby neměnit a sledovat, jak se projevuje předchozí monetární utahování. Hostem byl profesor i na Bloombergu, kde také poukázal na překvapující sílu ekonomiky. Podle něj jde dokonce o „ideální prostředí pro akcie“.



K „ideálu“ napomáhá i opětovný pokles výnosů desetiletých vládních dluhopisů. Ty totiž klesly z úrovní kolem 4 % na 3,7 %. A to i přes data ukazující na sílu ekonomické aktivity. Podle profesora jsou příčinou nižší obavy z inflace. Trhy se dokonce mohou domnívat, že Fed dosahuje hladkého přistání, s čímž si ale ekonom podle svých slov není zase tak jistý. Poukázal i na současné valuace akciového trhu, kdy se poměr cen a zisků pohybuje nad dvaceti. A to v prostředí, kdy pravděpodobnost recese „není nulová“.



Siegel k valuacím také uvedl, že celý akciový trh může být nyní na férových cenách, ale ve skutečnosti „je to příběh dvou trhů“. Na jedné straně totiž stojí poměrně extrémní valuace technologických akcií a na straně druhé valuace zbytku trhu, které se nachází znatelně pod průměrem celého trhu.



Zdroj: CNBC