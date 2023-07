IEA: Růst globální poptávky po elektřině letos zpomalí na necelá dvě procenta

Globální poptávka po elektřině v letošním roce vzroste o méně než dvě procenta. Tempo růstu tak zpomalí z loňských 2,3 procenta, hlavně kvůli nižší poptávce ve vyspělých zemích, které trápí energetická krize a hospodářský pokles, a bude pod pětiletým průměrem z doby před pandemií covidu-19, který činil 2,4 procenta. Příští rok by však růst měl zrychlit na 3,3 procenta v reakci na lepší hospodářské vyhlídky, což znamená, je že třeba rozvíjet větší kapacitu obnovitelných zdrojů. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila Mezinárodní agentura pro energii (IEA).



Očekávaný růst poptávky v letošním a příštím roce by podle IEA měla pokrýt energie z obnovitelných zdrojů. V příštím roce pak bude poprvé obnovitelná energie činit třetinu celkových globálních dodávek.



Růst obnovitelných zdrojů by měl přispět ke snížení celosvětových emisí. Očekává se, že růst emisí v Číně a Indii vykompenzuje pokles v dalších zemích, kde roste využívání obnovitelných zdrojů a zemní plyn nadále nahrazuje uhlí.



Evropská unie se na poklesu emisí z výroby elektřiny v letech 2023 a 2024 bude podílet 40 procenty. V první polovině letošního roku se v EU snížila poptávka po elektřině o šest procent, protože energeticky náročná průmyslová odvětví, včetně hliníkárenského, ocelářského, papírenského a chemického, v reakci na vysoké ceny snížila spotřebu. Relativně teplá zima měla na snížení spotřeby omezenější vliv. Za celý letošní rok má poptávka v EU klesnout o tři procenta, stejně jako loni, a bude nejnižší za dvacet let.



Velkoobchodní ceny elektřiny výrazně klesly z rekordů v loňském roce. Průměrné ceny v Evropě jsou však stále více než dvojnásobné proti úrovni z roku 2019. V Indii jsou vyšší o 80 procent a v Japonsku o více než 30 procent.



Ceny ve Spojených státech se však stáhly téměř na úroveň z roku 2019. Očekává se, že poptávka v zemi letos kvůli zpomalení ekonomického růstu klesne o 1,7 procenta. V příštím roce by se však měla zvýšit o dvě procenta, i když růst bude pomalejší než v roce 2022, kdy poptávka stoupla o 2,6 procenta.



V Číně se má poptávka letos zvýšit o 5,3 procenta a příští rok o 5,1 procenta, když loni vzrostla jen o 3,7 procenta. Růst poptávky v zemi letos podpoří zvýšené využívání chlazení kvůli vlně letních veder.



Spotřeba v Indii letos stoupne o 6,8 procenta a v dalším roce o 6,1 procenta. V roce 2024 by také měla překonat spotřebu Japonska a Koreje dohromady. Růst bude způsoben zvýšeným využíváním domácích spotřebičů, elektrických strojů, větší poptávkou po chlazení, ale také zvýšením počtu elektromobilů. I tak ale tempo růstu zpomalí z loňských 8,4 procenta, upozornila agentura Reuters.