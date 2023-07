Cramer nesouhlasí s nedávným snížením ratingu PepsiCo analytiky, říká, že společnost pravděpodobně nedosáhla vrcholu

Jim Cramer ze stanice CNBC v úterý vyjádřil svůj názor na rozhodnutí Morgan Stanley snížit rating potravinářského a nápojového gigantu PepsiCo po jeho zprávě o výsledcích za druhé čtvrtletí a uvedl, že si myslí, že společnost by mohla i nadále dosahovat lepších výsledků a že její poslední výsledky nejsou "tak dobré, jak to jen jde".

Cramer připustil, že vysoké násobky poměru ceny a zisku společnosti ho přivádějí k zamyšlení - prodává se za 23násobek zisku v příštím roce - ale domnívá se, že vedení společnosti je natolik silné, že ji obchodní cyklus ani náklady na pracovní sílu neovlivní.

"Ale já říkám, že když nazýváte něco vrcholem nebo říkáte, že je to tak dobré, jak to jen jde, měli byste vědět něco významného o managementu - možná odchází do důchodu velký vůdce, možná se něco strašně pokazilo a nikdo jiný to nevidí," řekl Cramer. "Bez těchto informací si myslím, že volání 'tak dobré, jak to jen jde' je velmi riskantní, když má společnost v čele skvělý management."



Cramer řekl, že je ohromen generálním ředitelem společnosti Ramonem Laguartou, který řekl, že byl schopen zvýšit tempo růstu společnosti v době, kdy si jen málokdo myslel, že to bude možné. Ze 4 % na 5 %, na 8 % a pak v tomto čtvrtletí na 10 %. Poznamenal také, že potravinářský a nápojový gigant koupil 8,5% podíl ve značce energetických nápojů Celsius, v době, kdy to nebylo příliš populární a obchodoval se za 75 USD. Nyní se obchoduje za téměř dvojnásobnou cenu a Cramer si představuje možné převzetí společnosti .

"Už to není stará nebo Frito Lay: Společnost odvedla pozoruhodnou práci při budování značky. Už to není stroj na zpětný odkup - je to stroj, který nalévá peníze do globálních růstových trhů," řekl Cramer. "Ramon Laguarta je fantastický manažer, který s a Frito Lay dělá úžasné věci, které ani býci jako já nikdy nepovažovali za možné."

Zdroj: CNBC