Inflace v Británii v červnu zpomalila na 7,9 procenta, čekal se slabší pokles

Spotřebitelské ceny v Británii v červnu v meziročním srovnání vzrostly o 7,9 procenta. Tempo růstu cen tak zpomalilo z květnových 8,7 procenta a bylo nejnižší za více než rok. Oznámil to dnes britský statistický úřad. Analytici podle agentury Reuters očekávali, že inflace zpomalí na 8,2 procenta.



Červnová inflace se tak ještě více vzdálila říjnovému maximu za 41 let, které činilo 11,1 procenta. Zůstává však vysoko nad dvouprocentním cílem britské centrální banky.



Takzvaná jádrová inflace, která nezahrnuje nestabilní ceny potravin, energií, alkoholu a tabáku, zpomalila na 6,9 procenta z květových 7,1 procenta. Tento údaj pozorně sleduje centrální banka, která ho považuje za spolehlivý ukazatel základních cenových tlaků. Analytici očekávali, že jádrová inflace zůstane na květnové úrovni, která byla nejvyšší za více než 30 let.



Ceny potravin vzrostly o 17,3 procenta. To bylo méně než v květnu, kdy se zvýšily o 18,3 procenta. Vysoké ceny potravin tak zůstávají stále velkou finanční zátěží pro mnoho domácností.



Britská centrální banka na konci minulého měsíce zvýšila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na pět procent. Zvyšováním úroků se snaží zpomalit vysokou inflaci. Měnový výbor centrální banky zvýšil v červnu hlavní úrok už potřinácté za sebou a základní sazba v Británii je nejvýše od roku 2008, kdy vrcholila globální finanční krize. Analytici očekávají další růst úroků i na příštím zasedání začátkem srpna.



Britská ekonomika, kterou zasáhl šok z brexitu, ale také pandemie nemoci covid-19 a nárůst cen plynu v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, se v letošním roce zatím vyhnula všeobecně očekávané recesi. Na rozdíl od většiny ostatních velkých bohatých ekonomik se však zatím jen stěží dostává na úroveň z doby před pandemií.



Centrální banka předpovídá, že inflace do konce letošního roku klesne na úroveň těsně nad pěti procenty. Na začátku roku 2025 by se měla podle nynějších předpokladů dostat pod její dvouprocentní cíl.