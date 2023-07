Jim Cramer nevidí recesi na obzoru, říká, že předpovědi "prostě neobstojí pod pečlivým dohledem"

Jim Cramer pro webCNBC v úterý prohlásil, že si nemyslí, že předpovědi toho, že recese je hned za rohem, mají velkou váhu.



Při pohledu na již zveřejněné výsledky velkých firem Cramer uvedl, že několik hráčů v klíčových sektorech - včetně výstavby domů, bankovnictví, cestování a nadále volného času - ukazuje, že recese nemusí být tak nevyhnutelná, jak si někteří mohou myslet. "Ti, kteří lpí na představě, že se chystáme vstoupit do recese, musí najít všechny tyto příklady skličující, ne-li depresivní," řekl Cramer. "Ale výsledková sezóna ukázala, že teze o recesi prostě neobstojí pod drobnohledem, i když nám tolik takzvaných expertů tvrdí opak."



Cramer uvedl, že zpřísnění politiky Fed mělo nejvíce zasáhnout stavitele domů, ale místo toho si vedli dobře kvůli nedostatku bydlení. Pak poukázal na letecké společnosti, které nazval součástí "bouřlivého býčího trhu", jako na další indikátor, že recese nemusí přijít. Cramer také poznamenal, že nezaznamenala pokles, i když zvýšila své ceny.



"Stačí říct, že byste neměli mít tento vývoj tomto bodě cyklu zvyšování sazeb," řekl Cramer. "Když Fed zpřísní, očekáváme, že rozdrtí obchod, a to se ve skutečnosti nestalo." Cramer uvedl, že mnoho předních bank v zemi - včetně Chase, a - vykázalo skvělé čtvrtletí, ale , jejíž příjmy překonaly očekávání, byla obzvláště pozoruhodná. Tento bankovní boom by podle Cramera nebyl možný, pokud by spotřebitelé nebyli zaplaveni hotovostí.



"Pokud by medvědi měli pravdu o nevyhnutelné recesi, bylo by to naopak: spoutaný spotřebitel, bez hotovosti a visící za konečky prstů," řekl. " Platební neschopnosti jsou minimální, včetně defaultů v obávaném prostoru komerčních nemovitostí, o čemž vám neustále říkám, že to byla dobře přehnaná krize."



Zdroj: CNBC