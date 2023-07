Čína tvrdí, že zahraniční obchod čelí "extrémně vážné" situaci, z propadu viní geopolitiku

Čínské ministerstvo obchodu ve středu uvedlo, že neekonomické faktory rostou a zasahují do zahraničního obchodu země, která ve druhé polovině letošního roku čelí "extrémně vážné" situaci.



"Násilné snahy některých zemí o "oddělení", "přerušení (dodavatelských) řetězců" a takzvané "snižování rizika" jsou lidmi vytvořené překážky, které blokují normální obchod," řekl Li Xingqian, šéf oddělení zahraničního obchodu ministerstva, v mandarínštině, podle překladu CNBC. K novinářům promluvil na tiskové konferenci o práci ministerstva v první polovině roku.

Čínský export, který významně přispívá k domácímu růstu, se v posledních měsících propadl kvůli zpomalení globálního růstu.

Graf: Čínský vývoz do jihovýchodní Asie se zužuje

Ve středu Li upozornil na celkové zpomalení. Řekl také, že vzhledem k tomu, že obchod během tří let pandemie Covid-19 vzrostl, nastavilo to vysokou základnu pro letošní čísla.

Li také přímo zmínil výzvy k diverzifikaci dodavatelského řetězce.



"Společnosti tvrdí, že politizace obchodu v některých zemích donutila objednávky a výrobu k odchodu, což poškozuje ekonomické zájmy dodavatelů i kupujících," řekl. Dodal, že ministerstvo pomůže podnikům vyrovnat se s "nepřiměřenými obchodními omezeními".



Ministerstvo neřeklo nic o svých vlastních nedávno oznámených vývozních kontrolách, které mají vstoupit v platnost 1. srpna pro dva klíčové kovy.



USA používají vlastní vývozní kontroly ve snaze omezit čínský vývoj špičkových technologií. Obchodní napětí mezi USA a Čínou se v posledních několika letech vystupňovalo, což přimělo i další země, aby přijaly opatření.



Čína se mezitím snaží udržet a přilákat zahraniční investice. Tim Cook z Applu, Elon Musk z Tesly a mnoho dalších obchodních lídrů cestovali do Číny od té doby, co letos uvolnila omezení na hranicích.



Ministerstvo obchodu ve středu uvedlo, že jeho ministr Wang Wen-tchao se letos setkal s více než 20 hostujícími vedoucími pracovníky zahraničních společností. Ministerstvo zopakovalo své úsilí o zřízení pravidelných kulatých stolů se zahraničními podniky v Číně a řešení provozních problémů.



Ministerstvo mimo jiné uvedlo, že provede změny, které umožní zahraničním investorům zvýšit velikost svých strategických investic do kótovaných společností.



