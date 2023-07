Přední americká ekonomka vzdala po kritice snahu o důležitý post v EK

Přední americká ekonomka a profesorka Yale university Fiona Scottová Mortonová po tlaku francouzského prezidenta Emmanuela Macrona odmítla nabídku vést v Evropské komisi sekci pro kontrolu hospodářské soutěže. O jejím rozhodnutí dnes informovala místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová, podle níž by Američanka byla pro unijní exekutivu přínosem. Kritici, mezi nimiž byli i šéfové nejsilnějších europarlamentních skupin, se obávali jejího možného vlivu na vyšetřování antimonopolních praktik amerických technologických firem.

Scottová Mortonová byla nominována počátkem tohoto měsíce, aby převzala roli hlavní ekonomka pro hospodářskou soutěž, prominentní roli v týmu Margrethe Vestagerové, šéfky hospodářské soutěže EU. Má bakalářský titul z Yale College a Ph.D. v oboru ekonomie z Massachusetts Institute of Technology (MIT). Od května 2011 do prosince 2012 pracovala také v oblasti ekonomické analýzy v antimonopolní divizi amerického ministerstva spravedlnosti.

"S lítostí to přijímám a doufám, že bude nadále využívat své mimořádné schopnosti ke snaze o pevný dohled nad hospodářskou soutěží," uvedla dnes na twitteru k rozhodnutí ekonomky Vestagerová. Zároveň zveřejnila dopis, v němž Američanka zdůvodnila svůj krok politickými spory, které její nominace vyvolala. Vůdčí pozice v exekutivě evropského bloku podle ní vyžaduje podporu celé unie.

Šestapadesátiletá profesorka Yaleovy univerzity a bývalá hlavní ekonomka amerického ministerstva spravedlnosti měla stanout v čele Generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž. Tato sekce má mimo jiné důležitou roli v řízení s lídry globálního digitálního trhu, jako jsou , či Google, jimž kvůli zneužívání dominantní pozice EK udělila již několik obřích pokut. Má také na starosti dohled nad dodržováním nových unijních pravidel pro digitální trhy, která stanovují přísnější konkurenční podmínky právě pro největší firmy.

Šéfka EU pro hospodářskou soutěž čelil v úterý intenzivním otázkám evropských zákonodárců kvůli nominaci Scotta Mortona. Kritika se zaměřila na její národnost (skutečnost, že není Evropanka) a její předchozí práci konzultanta pro Big Tech.



Francouzský prezident Emmanuel Macron na dotaz novinářů v Bruselu v úterý řekl, že je skeptický k jmenování a řekl, že to není v souladu se strategickými cíli regionální autonomie. Různí členové francouzské vlády také v posledních dnech vyjádřili své obavy.



Jean-Noël Barrot, francouzský ministr odpovědný za digitální transformaci a telekomunikace, uvedl prostřednictvím Twitteru: "V době, kdy se Evropa pouští do nejambicióznější digitální regulace na světě, nedávné jmenování hlavního ekonoma generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž není bez legitimních otázek."



Zejména z Francie se v této souvislosti ozývaly kritické hlasy kvůli někdejším vazbám Američanky na firmy jako nebo . Tlak z Paříže vyvrcholil v úterý, kdy se k nominaci do médií vyjádřil prezident Macron. Jmenování Scottové Mortonové na klíčovou pozici podle něj nebylo "zcela v souladu se strategickou autonomií", tedy snahou o větší nezávislost Evropy na velkých globálních hráčích, kterou Macron prosazuje.

Zdroj: ČTK, CNBC