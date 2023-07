Akcie společnosti Snap klesají po nesplnění odhadů tržeb

Společnost Snap Inc. předpokládala pro toto čtvrtletí tržby na spodní hranici odhadů analytiků, což signalizuje, že zlepšení v oblasti digitální reklamy nepřichází tak rychle, jak se očekávalo. Akcie společnosti v předobchodní fázi klesly a zaznamenaly největší vnitrodenní pokles za poslední tři měsíce.

V období končícím v září dosáhnou tržby 1,07 až 1,13 miliardy dolarů, uvedla společnost se sídlem v Santa Monice v úterním prohlášení. Průměrná očekávání analytiků se nachází ve výši 1,13 miliardy dolarů.

Společnost Snap, která vyvíjí aplikaci pro sociální média Snapchat, výrazně mění svůj reklamní byznys a přidává nástroje, které usnadňují přiřazování propagačních akcí lidem, kteří je chtějí vidět, a měření jejich účinnosti. Společnost také představila několik nových druhů reklam. Investice byly nákladné - jak kvůli technologické infrastruktuře, tak kvůli narušení plánů marketérů - ale společnost očekává, že revize v dlouhodobém horizontu zvýší příjmy.

"Z pohledu tržeb se naše podnikání stále nachází v období rychlé transformace, kdy pracujeme na zlepšení naší reklamní platformy, zatímco výhled na poptávku po reklamě zůstává omezený," uvedla společnost v prohlášení.



Akcie společnosti Snap se v předobchodní fázi před otevřením newyorských burz ve středu propadly o 19 % poté, co uzavřely na hodnotě 12,51 USD. To je na cestě k největšímu vnitrodennímu poklesu od dubna. Do úterního uzavření trhů si akcie letos připsaly 40 %.

Tržby se snížily o 4 %, což je druhý čtvrtletní pokles tržeb společnosti Snap oproti předchozímu roku. Zatímco výkonnost v hlavní oblasti digitální reklamy je horší, Snap se snaží vydělávat peníze jinými způsoby. Její nabídka prémiového předplatného, Snapchat+, nadále roste na 4 miliony uživatelů.

Společnost vykázala čistou ztrátu ve výši 377 milionů USD, což je méně než průměrný odhad analytiků, kteří očekávali ztrátu ve výši 397 milionů USD. Snap ve čtvrtletí zvýšil výdaje na technologickou infrastrukturu, aby podpořil technologie strojového učení a umělé inteligence, které společnost používá ke zlepšení reklam, doporučování obsahu a svých generativních filtrů pro fotoaparáty s umělou inteligencí, tzv. objektivů. Tyto náklady činily 70 centů na denního aktivního uživatele ve srovnání s 58 centy v předchozím čtvrtletí.

Aplikace Snapchat stále roste, ve druhém čtvrtletí ji denně používalo 397 milionů uživatelů. Společnost uvedla, že dosáhne 405 - 406 milionů denních uživatelů v aktuálním čtvrtletí. "Jsme nadšeni pokrokem, kterého jsme dosáhli a který přináší našim reklamním partnerům vyšší návratnost investic," uvedl v prohlášení generální ředitel Evan Spiegel.

Zdroj: Bloomberg