Megatechnologie, pak dlouho nic, pak vše ostatní

Pokud je rally na akciovém trhu koncentrována do poměrně malého počtu akcií (s velkou kapitalizací), pohled na celkovou valuaci indexu trochu ztrácí na vypovídací hodnotě. Dnes se podíváme, jak jsou na tom aktuálně s PE velké technologické firmy vs. zbytek trhu. A také na mimořádnou valuační mezeru ve vztahu k možná nejdůležitější ceně na finančních trzích.



1 . Valuace a výnosy dluhopisů: Mým kandidátem na nejdůležitější cenu na finančních trzích po celém světě by byly výnosy desetiletých vládních dluhopisů v USA. Hovoří se o nich ve vztahu k dolaru, korporátním dluhopisů, akciím... Po roce 2019 se v ekonomice a na trzích objevila řada anomálií – do té doby celkem vzorně korelující či dokonce ovlivňující se proměnné se v řadě případů začaly chovat, jako kdyby se nikdy neznaly a neviděly. A podobná anomálie se objevuje i mezi valuacemi na straně jedné a (reálnými) výnosy na straně druhé:?

Zdroj: Twitter

Nedávno jsem tu poukazoval na to, že na trhu se často používá rozdíl mezi obráceným PE a výnosy vládních dluhopisů jako odhad rizikové prémie. Ve skutečnosti jde o jakýsi indikátor celkového optimismu odrážející jak prémie, tak očekávaný růst zisků. Výše uvedený graf je jednou z možností, jak ukázat mohutnost současného optimismu, protože právě on stojí za oněmi rozevřenými nůžkami.



2 . technologie a pak to ostatní: Druhým grafem se přesuneme ke zmíněné segmentaci trhu. Celý index SPX se nyní obchoduje s poměrem cen k ziskům PE na dvaceti (což jsme viděli i výše). Nejen z pohledu od roku 2014 jde o dost vysokou hodnotu, kterou nahoru táhnou ony mega-akcie firem od Applu až po Metu. Bez nic se index SPX obchoduje na sedmnácti. Nedá se tedy ani tak říci, že by byl nějak levný. Ale nejsou to takové extrémy. Megatechnologie jsou s PE na 32 mimo měřítka doby před rokem 2020:

Zdroj: Twitter

Jak tu občas připomíná, valuace založené místo zisků na volném toku hotovosti na vlastní jmění FCFE nejsou nyní z historického hlediska tak našponované, jako PE. FCFE je přitom tím nejpřesnějším ukazatelem toho, co firma pro akcionáře skutečně vydělává. PE je tak sice nejčastěji sledované, ale při velkém rozdílu oproti P/FCFE potenciálně trochu zavádějící. Příčina tohoto rozdílu je nyní, zdá se mi, zejména v relativně nízké hodnotě investic. Ale to je samostatné téma.