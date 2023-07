Týden centrálních bank končí v zeleném

Máme za sebou týden, ve kterém jsme se dozvěděli výstupy ze zasedání FEDu, ECB i v noci na dnešek Bank of Japan. Trhy dnes ukazují, že nedošlo k žádnému velkému překvapení a spíše si oddechly, když hlavní zámořské indexy přidaly 0,5 % - 1,9 %. Centrální banky zvýšily dle očekávání úrokové sazby , z jejich rétoriky je ale znát, že již věří v hladké přistání ekonomiky a tudíž bychom se mohli vyhnout obávané recesy, která se ještě začátkem roku zdála nevyhnutelná. Akciové trhy se tak vracejí k růstu, který dobře známe z dob covidových. Samozřejmě ale ještě nejsme na úplném konci cyklu a mírné restriktivní kroky se od centrálních bank dají čekat i na některém z dalších zasedání.Výsledky hospodaření včera po uzavření trhu reportoval , který dnes reagoval 6,6% růstem. Tržby sice poklesly o 15 %, přesto ale překonaly odhady analytiků. Pozitivní pro společnost je, že naproti očekávané ztrátě na akcii 0,04 USD se podařilo vygenerovat zisk 0,13 USD . Trochu skepse z mého pohledu vyvolává fakt, že tento zisk se podařilo dosáhnout díky masivní daňové vratce. Ve zkratce dlouhodobě zaostává za konkurencí a ani tyto výsledky nenaznačily, že by se na tomto faktu mělo cokoli změnit do budoucna.