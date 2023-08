Výrobce čipů AMD překonal odhady a začal pronikat na trh AI

Akcie společnosti Advanced Micro Devices rostly v pozdním obchodování poté, co výrobce čipů překonal odhady za druhé čtvrtletí a naznačil průniky na trh počítačů pro umělou inteligenci, čímž se dostal do těsnější konkurence s .



Tržby i zisk za minulé čtvrtletí překonaly odhady analytiků a akcelerátory AMD – typ procesoru, který urychluje vývoj softwaru AI – přitahují větší zájem zákazníků. To podnítilo optimismus, že společnost může získat půdu od konkurenční Nvidia a využít rychlého šíření umělé inteligence napříč odvětvími.



Trh s akcelerátory AI v datových centrech by mohl do roku 2027 překročit 150 miliard dolarů, uvedla generální ředitelka Lisa Su na konferenčním hovoru s analytiky. „Zapojení“ zákazníků s produkty AI AMD se v minulém čtvrtletí zvýšilo více než sedmkrát, protože klienti byli připraveni posílit svou infrastrukturu, řekla.



"I když jsme stále ve velmi raných dnech nové éry AI, je jasné, že AI představuje pro AMD příležitost k růstu v řádu miliard dolarů," řekla.



Pozitivní výhled poslal akcie nahoru asi o 4 procenta v pozdním obchodování. Akcie již letos do včerejšího závěru vyšplhaly o 82 procent, čímž se AMD stala druhým nejvýkonnějším členem indexu Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index. Příležitosti na poli AI podnítily velkou část tohoto růstu.



Divize PC čipů AMD si v minulém čtvrtletí také vedla lépe, než se očekávalo, což je známkou toho, že trh se zotavuje z hlubokého postpandemického propadu. Zisk za druhé čtvrtletí byl 58 centů na akcii, což je mírně níže než očekávali analytici (57 centů). Tržby dosáhly 5,36 miliardy USD oproti předpovědi 5,32 miliardy USD.



Graf: AMD předpovídá návrat k růstu – Výrobci čipů vidí konec dvoučtvrtletního propadu





Zdroj: Bloomberg, Company data



Tržby za třetí čtvrtletí budou 5,4 až 6 miliard USD, představila svůj výhled AMD. To je srovnatelné s průměrným odhadem analytiků ve výši 5,84 miliardy dolarů. Střed tohoto rozmezí by představoval zisk asi 2,5 % oproti stejnému období předchozího roku, což by znamenalo konec dvoučtvrtletního ústupu.



AMD je po Corp druhým největším výrobcem procesorů pro PC. Tento trh se nyní zotavuje a zákazníci většinou spotřebovali své nadbytečné zásoby komponentů. Tržby z PC čipové jednotky AMD byly v minulém čtvrtletí 998 milionů dolarů, což překonalo odhad 840,9 milionů dolarů. Její herní divize vydělala 1,58 miliardy dolarů, což je těsně pod odhadovanými 1,62 miliardy dolarů.



Zotavení z poklesu divize datových center AMD trvalo déle, než se očekávalo. Její tržby byly v minulém čtvrtletí 1,32 miliardy dolarů, což je méně než průměrný odhad 1,4 miliardy dolarů.



Poptávka po datových centrech by se měla ve druhé polovině roku – zejména ve čtvrtém čtvrtletí – znovu zvýšit, i když některé oblasti zůstávají pomalé, uvedla AMD. A výrobce čipů bude mít svůj akcelerační čip MI300 na trhu v posledním čtvrtletí tohoto roku, čímž firma plánuje uspokojit prudký nárůst poptávky po AI. "Zájem zákazníků je velmi vysoký," řekl Su při hovoru s analytiky. Mnoho zákazníků se snaží nasadit akcelerátory MI300 co nejrychleji, řekla.



Jedna překážka pro zvýšení prodeje akcelerátorů AI jsou omezení ze strany USA na vývoz této technologie do Číny. vytvořila pro Čínu méně výkonný produkt, který neporušuje americká pravidla, a Su v úterý řekla, že AMD může zvážit něco podobného. „Naším plánem je samozřejmě plně vyhovět vývozním kontrolám v USA, ale věříme, že existuje příležitost vyvinout produkt pro naše zákazníky v Číně, kteří hledají řešení AI,“ řekla.

V AMD je Su připisována za obrat společnosti, která většinu své historie strávila ve stínu Intelu. Využila klopýtnutí u většího rivala a získala podíl na trhu novými produkty. Nyní ale investoři chtějí, aby prokázala podobný pokrok proti společnosti , která ovládla trh s procesory AI. AMD je jediným dalším velkým poskytovatelem typu grafických čipů, na kterých jsou tyto nové akcelerátory založeny, ale má více než 80 % trhu.



Zdroj: Bloomberg

Foto: amd.com