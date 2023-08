Rozbřesk: Jak ČNB může přepsat prognózu po posledních číslech za HDP?

Česká ekonomika sice podle našich předpokladů rostla v druhém kvartále jen kosmeticky, pro centrální banku jde však oproti prognóze o slabší číslo. Květnová prognóza předpokládala růst ekonomiky o 0,1 % v prvním kvartále a o 0,4 % ve druhém - realita je 0 % první a 0,1 % druhý. Věříme však z několika důvodů, že by to neměl být pro ČNB zásadní argument pro dřívější snížení úrokových sazeb a naším hlavním scénářem je stále první pokles sazeb až ve čtvrtém kvartále tohoto roku.



Za prvé proto, že i když česká ekonomika podává nepřesvědčivé výkony a v tomto roce bude celkový výkon blízký nule, recesi jednoduše opouští. Po stagnaci v prvním kvartále následoval minimální růst ve druhém doprovázený podle komentáře ČSÚ stabilizací spotřeby (po šesti kvartálech poklesu).



Za druhé, recese, kterou opouštíme, sice citelně zasáhla spotřebu domácností (je skoro 10 % pod úrovněmi roku 2019), ovšem nijak zásadně nedopadla na míru nezaměstnanosti a trh práce. A měsíční čísla z průmyslu i stavebnictví zatím ukazují na další lehké zrychlení dynamiky mezd. a třetí, jakékoliv zmínky o možném poklesu úrokových sazeb mají na trzích zjevně dopad na korunu, která se naopak oproti květnové prognóze pohybuje na úrovních zhruba o 1,5 % slabších.



Celkově tak předpokládáme, že ČNB v nové prognóze sice přepíše odhad růstu ekonomiky za rok 2023 směrem dolů (z 0,5 % na 0 %) a lehce posune dolů i inflační výhled na tento rok, implikace pro měnovou politiku se však vzhledem k relativně silnému trhu práce a slabší koruně se však zásadně nezmění. Hlavní scénář bude podle našeho názoru ukazovat na pokles sazeb již ve třetím kvartále 2023, zatímco citlivostní alternativní scénář počítající s neukotvenými inflačními očekáváními bude opatrnější a narýsuje první pokles sazeb až na konec roku 2023. A podle posledních výroků z ČNB se zdá, že mezi centrálními bankéři zatím převládá opatrnost.





*** TRHY ***



Koruna

Zdá se, že koruna bude do čtvrtečního zasedání ČNB opatrnější a nebude se výrazuněji vzdalovat od úrovní v blízkosti 24,00 EUR/CZK. Klíčové pro její další pohyb budou krom vyznění hlavního scénáře prognózy (implikovaná trajektorie koruny a sazeb), také eventuální alternativní scénáře, a jakékoliv náznaky změn v závazku bránit českou měnu proti nadměrné volatilitě.



Eurodolar

Ani série slabších dat z americké ekonomiky, ani fakt, že agentura Fitch snížila včera rating USA z nejvyšší možné úrovně AAA na AA+ nepuhnuly nijak zásadně kurzem eurodolaru. Dodejme, že Fitch odůvodnila snížení ratingu zhoršeným fiskálním výhledem pro následující tři roky a komplikovaným procesem při navyšování dluhového stropu v USA. Vcelku logicky tak americké vládní dluhopisy nezažily dobrý den - zajímavé přitom bylo, že výnosy směřovaly prudce vzhůru již před rozhodnutím agentury Fitch (a navzdory špatným makročíslům).



Dnes budou ve další důležitá americká data - konkrétně pak předskokan payrolls - ADP report. Uvidíme, zdali dolar eventuálně ustojí další makroekonomické zklamání.