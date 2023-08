Fitch snížil rating Spojených států z nejvyššího stupně AAA na stupeň AA+

Americká ratingová agentura Fitch Ratings snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Spojených států z nejvyššího stupně AAA na stupeň AA+. Rozhodnutí, které překvapilo investory a rozladilo americkou vládu, agentura zdůvodnila očekávaným zhoršením fiskální situace v příštích třech letech a také vysokým a stále rostoucím zadlužením americké vlády. Výhled ratingu zůstává stabilní, což znamená, že agentura ho v nejbližších měsících měnit nehodlá, vyplývá z jejího úterního sdělení.



Bílý dům se snížením ratingu vyjádřil důrazný nesouhlas. Fitch je přitom už druhou významnou ratingovou agenturou, která odebrala Spojeným státům nejvyšší rating. Jako první tak před dvanácti lety učinila agentura Standard & Poor's.



Agentura ve zdůvodnění mimo jiné uvedla, že v USA dochází v posledních dvaceti letech k postupnému "zhoršování standardů správy věcí veřejných, včetně fiskálních a dluhových záležitostí", a to bez ohledu na červnovou dohodu demokratů a republikánů týkající se dluhového stropu. Schopnost vlády platit své účty podle ratingové agentury ohrožují také opakovaná jednání o dluhovém stropu.



Agentura Fitch už v květnu zařadila rating dlouhodobých devizových závazků USA do režimu pozorování s možností jeho snížení, což tehdy zdůvodnila právě sporem o zvýšení dluhového stropu a hrozbou platební neschopnosti federální vlády. V červnu, po vyřešení krize ohledně dluhového stropu, na tomto stanovisku agentura setrvala a uvedla, že hodlá přezkum ukončit ve třetím čtvrtletí letošního roku. Navzdory snížení o jeden stupeň je však dluh USA i nadále hodnocen jako velmi kvalitní.



Bílý dům tvrdí, že snížení ratingu odporuje realitě, protože prezidentu Joeovi Bidenovi se podle něj podařilo dosáhnout nejsilnějšího hospodářského zotavení ze všech velkých světových ekonomik. Ve druhém čtvrtletí americká ekonomika zrychlila růst na 2,4 procenta z dvouprocentního tempa v prvním čtvrtletí. Snížení ratingu také přišlo dva měsíce poté, co Biden a republikány ovládaná Sněmovna reprezentantů ukončili měsíce politických tahanic a dosáhli dohody o dluhovém stropu, v rámci které byl zrušen vládní výpůjční limit.



Americká ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že se snížením ratingu nesouhlasí a označila ho za "svévolné a založené na zastaralých údajích". Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová dodala, že snížení ratingu v době, kdy prezident Biden podle ní zajistil nejsilnější oživení ze všech velkých ekonomik světa, odporuje realitě.



Americký dolar na oznámení reagoval poklesem k řadě významných světových měn. Termínové kontrakty na akcie klesly, zatímco na státní dluhopisy vzrostly. Většina investorů a analytiků se však podle agentury Reuters domnívá, že dlouhodobý dopad bude jen omezený.



Krok agentury Fitch podle analytiků ukazuje, jak hluboké škody způsobily Spojeným státům opakované a sporné debaty o dluhovém stropu, které v květnu přivedly zemi na pokraj platební neschopnosti. Investiční ředitel společnosti Running Point Capital Advisors Michael Schulman uvedl, že Spojené státy sice budou celkově vnímány jako finančně silné, snížení ratingu je ale trhlinou v pověsti a postavení země.



O nejvyšší možný rating u některé z velkých ratingových agentur Spojené státy poprvé přišly v roce 2011. Kvůli dlouhým dohadům kolem zvýšení dluhového stropu tehdy agentura Standard & Poor's odebrala Spojeným státům nejvyšší rating AAA a od té doby je hodnotí stupněm AA+. Po tomto snížení ratingu americké akcie výrazně klesly a dopady tohoto snížení pocítily i globální akciové trhy, kterými v té době zmítala finanční krize v eurozóně. Ceny amerických státních dluhopisů naopak vzrostly v reakci na to, že investoři začali přesouvat peníze z akcií do kvalitnějších cenných papírů.



Ze tří největších ratingových agentur mají Spojené státy nejvyšší hodnocení na stupni AAA stále u agentury Moody's Investors Service. Výhled ratingu je u ní stabilní, agentura se ho tedy v nejbližších měsících nechystá změnit. Moody's jako první ratingová agentura přidělila v roce 1917 Spojeným státům nejvyšší rating, upozornil server zpravodajské televize CNN.



Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, kterým ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že bude schopen zajistit si levnější půjčky.