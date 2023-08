Víkendář: Makroekonomický vývoj není to samé jako dění na akciích

Stratég společnosti Invesco Brian Levitt se domnívá, že Fed by už nemusel zvedat sazby, protože inflační očekávání jsou dobře ukotvena a inflace má jasně klesající trend. Projevit by sena trzích mohlo i to, že se vyjasňuje další postup centrální banky a rally by se mohla rozšiřovat na větší počet titulů (viz první část rozhovoru k nalezení pod článkem). Podle stratéga by ji ale mohla zastavit recese, pokud by se dostavila v příštím roce. Hladké přistání amerického hospodářství totiž ještě není jistotou, míní expert.



Levitt má za to, že i kdyby se v roce 2024 dostavila recese, investoři se budou postupně zaměřovat na nový ekonomický cyklus a prostředí by se zase mělo postupně naklánět k rizikovým aktivům. Na Yahoo pak připomněli, že výnosová křivka je v inverzi a výnosy dlouhodobých dluhopisů se tak nachází pod výnosy dluhopisů krátkodobých. Je to stále signál blížící se recese, nebo je nyní inverze křivky v tomto ohledu irelevantní?



Stratég se domnívá, že sklon výnosové křivky v sobě stále přináší důležitou informaci. Tou je ekonomické ochlazení, které sebou ale zase přinese pokles sazeb Fedu. Tento makroekonomický pohled je pak podle experta dobré oddělovat od pohledu na akciové trhy. Z toho prvního totiž nelze přímo odvozovat, že akcie nutně korigují. Trhy totiž podle stratéga v sobě už mají zabudován scénář mírné recese.



Levitt uvedl, že podle něj trhy dosáhly dna zhruba před rokem a inflace je daleko za svým vrcholem. Případná recese by pak byla jen mírná, mimo jiné proto, že „v systému není tolik dluhů“. K dění na akciovém trhu pak stratég ještě uvedl, že již nyní se rally rozšiřuje směrem od velkých technologických firem k hodnotovějším titulům. Napomáhají tomu i zveřejňované zisky za druhé čtvrtletí. A také to, jak překvapivě odolné je doposud celé americké hospodářství ve světle toho, jak moc se zvedly sazby.



Stratég zmínil i pokračující nízkou nezaměstnanost, která podporuje spotřebu domácností. „Pokud jste , nebo Uber, pomáhá vám spotřebitel, který se stále cítí velmi dobře.“ Levitt také zmínil, že někteří stratégové již zvedají cíl pro index S&P 500 na předchozí maxima ve výši 4800 bodů. On sám se domnívá, že „trh v následujících čtvrtletích zmírní“, nyní je stále znát vliv spotřebitele, „který neváhá nakupovat.“



Tématem spotřeby a s ní souvisejícího čerpání dříve nahromaděných úspor se zabývá i . V následujícím grafu porovnává vývoj úspor u jednotlivých generací Američanů. Nejvíce úspor si podle grafu drží takzvaná generace Z, tedy ti narození od druhé poloviny devadesátých let do roku 2010. Naopak nejníže se nachází medián vkladů u nejstarší generace, kterým také během let 2020 až 2021 vzrostly úspory nejméně:

Zdroj: Yahoo Finance, X